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ماليزيا تدين بشدة الهجوم على المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني

9/20/2023 11:25:23 PM
(MENAFN- Youm7) أدانت ماليزيا بشدة الاقتحام التي قام به المتطرفون الإسرائيليون على المسجد الألقصى يوم الأحد الماضي، والاعتداء على الفلسطينيين عند أحد مداخل مجمع المسجد في القدس الشرقية.



وقالت وزارة الخارجية الماليزية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الماليزية- إن الهجوم على المصلين يعتبر عملا استفزازيا متعمدا وانتهاكا صارخا لحرمة الأماكن المقدسة، والذي يهدف إلى تحدي الوضع التاريخي والقانوني للقدس والحرم الشريف.



وأضافت "لذلك، تدعو ماليزيا مجلس الأمن للأمم المتحدة إلى الوفاء بالمسئولية المتمثلة في تحميل الإحتلال الإسرائيلي بالمسئولية عن أعمال العنف المستمرة ضد الإنسانية وتجاهله الصارخ لعدد لا يحصى من مبادئ القانون الدولي".



وتابعت "يجب وقف جميع أعمال الإستفزاز والعنف فورا من أجل السلام والأمن، ويجب ألا تكون هناك معاملة غير متناسبة في التعامل مع الصراعات.. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل الهجمات الإسرائيلية المستمرة وسياسات الفصل العنصري التي تنتهك الحقوق االأساسية والحياة وسبل العيش والكرامة للفلسطينيين من مختلف الأديان في أرضهم".



وأكدت الوزارة أن ماليزيا تتمسك بموقفها المبدئي المتمثل في أن فلسطين تستحق أن تكون فلسطين الدولة المستقلة ذات السيادة على أساس حدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.







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