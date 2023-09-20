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الاستخبارات العراقية: اعتقال 4 إرهابيين في بغداد والأنبار

9/20/2023 11:25:23 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، القبض على 4 إرهابيين من تنظيم "داعش" الإرهابي، في محافظتي بغداد والأنبار.



وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أنه "بعمليات استباقية منفصلة ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبالتعاون مع القوات البرية، تم نصب كمائن محكمة في حي المزرعة ومنطقة الفلاحات وسيطرتي الصقور والتحدي؛ أسفرت عن القبض على 4 عناصر تنتمي لعصابات داعش الإرهابية في الكرخ و قضائي الفلوجة والطارمية".



وأضافت المديرية أنه تم تسليم الإرهابيين إلى جهات الاختصاص؛ لاتخاذ ما يلزم بحقهم.







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