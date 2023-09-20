الاستخبارات العراقية: اعتقال 4 إرهابيين في بغداد والأنبار

الاستخبارات العراقية: اعتقال 4 إرهابيين في بغداد والأنبار
التاريخ
9/20/2023 11:25:23 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، القبض على 4 إرهابيين من تنظيم "داعش" الإرهابي، في محافظتي بغداد والأنبار.
وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أنه "بعمليات استباقية منفصلة ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبالتعاون مع القوات البرية، تم نصب كمائن محكمة في حي المزرعة ومنطقة الفلاحات وسيطرتي الصقور والتحدي؛ أسفرت عن القبض على 4 عناصر تنتمي لعصابات داعش الإرهابية في الكرخ و قضائي الفلوجة والطارمية".
وأضافت المديرية أنه تم تسليم الإرهابيين إلى جهات الاختصاص؛ لاتخاذ ما يلزم بحقهم.
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