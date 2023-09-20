Thursday, 21 September 2023 08:10 GMT

وزير الخارجية يلتقى وزير خارجية باكستان على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

9/20/2023 11:25:19 PM
(MENAFN- Youm7) التقى وزير الخارجية سامح شكرى، الأربعاء، جليل عباس جيلانى، وزير خارجية باكستان، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوي للدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.



وذكر السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أعرب خلال اللقاء عن اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمعها بباكستان، مشيرًا إلى تطلُع مصر لتعزيز العلاقات الثنائية، وتقديرها للدور الهام الذي تضطلع به باكستان على المستويين الإقليمي والإسلامي.



وأردف المُتحدث باسم الخارجية بأن الوزير شكرى استعرض الجهود المصرية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، معرباً عن تفهم مصر للشواغل والتحديات التي تمر بها باكستان في الوقت الراهن، ومؤكداً في الوقت ذاته علي ترحيب مصر بالتعاون مع الجانب الباكستانى لنقل الخبرات المصرية المتراكمة في هذا المجال الهام والحيوي.



من جانبه، أشاد الوزير الباكستانى بالعلاقات المتميزة بين البلدين، معرباً عن رغبة بلاده في تعزيز أطر التعاون الثنائي في عدد من المجالات الهامة، وعلى رأسها مجال تصدير تكنولوجيا المعلومات والزراعة والتعدين والتصنيع العسكري، مشيراً إلى تطلع بلاده للتعاون مع مصر فى تلك القطاعات التي تمثل أولوية بالنسبة للجانب الباكستاني، وبما يؤدي إلي تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات على النحو المأمول وتحقيق المنفعة المشتركة للدولتين الشقيقتين. كما تناول وزير خارجية باكستان الوضع فى أفغانستان، معرباً عن تطلع بلاده إلى استقرار أفغانستان في أقرب وقت لأهمية ذلك لتعزيز السلام والاستقرار فى المنطقة.



وفى نهاية تصريحاته، أشار المتحدث باسم الخارجية إلي أن الوزيرين اتفقا علي مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة القادمة، وبما يضمن متابعة مسار علاقات التعاون بين البلدين وتعزيزها بوتيرة متسارعة، وكذا تنسيق الموقف فى المحافل الدولية المختلفة بشكل يحقق مصالح الدولتين.







MENAFN20092023000132011024ID1107110278

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث