كيف تتقدم بشكوى لجهاز حماية المستهلك؟.. اعرف الأرقام والإجراءات المتبعة

وينصح جهاز

حماية المستهلك

المواطينين بالتوجه إلى مكان الشراء لحل الشكوى وديًا، وفى حالة عدم التمكن من حل الشكوى وديا يرجى التوجه إلى أقرب جمعية لحماية المستهلك لمساعدة فى حل الشكوى قبل التوجه للجهاز لتقديم الشكوى.

الاتصال بالخط الساخن الخاص بنا (19588) من خلال أى خط أرضى.

عن طريق واتس آب على رقم 01577779999.

إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 0233055753.

التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابى – المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

وأشار الجهاز إلى أنه فى جميع الأحوال يرجى إرفاق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى أو إرسال صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى مدون عليها البيانات الخاصة بالشاكى أو رقم الشكوى(فى حالة إستيفاء البيانات) على رقم الواتس 01281661882 .