Thursday, 21 September 2023 08:10 GMT

كيف تتقدم بشكوى لجهاز حماية المستهلك؟.. اعرف الأرقام والإجراءات المتبعة

9/20/2023 11:25:19 PM
(MENAFN- Youm7) نشر موقع جهاز حماية المستهلك مجموعة من الحالات، التى يجب اتباعها قبل تقديم شكوى، منها اكتشاف هل المنتج منتهى الصلاحية أم لا؟، اختلاف الفاتورة عن السعر المعلن، وعدم الإعلام عن أسعار المنتجات أو الخدمات، الامتناع عن إعطائك فاتورة لمشترياتك، تقديم خدمة غير مطابقة للمواصفات، أو وجود إعلان مضلل أو خادع، وأخيرا الإخلال بالضمان.

وينصح جهاز
حماية المستهلك
المواطينين بالتوجه إلى مكان الشراء لحل الشكوى وديًا، وفى حالة عدم التمكن من حل الشكوى وديا يرجى التوجه إلى أقرب جمعية لحماية المستهلك لمساعدة فى حل الشكوى قبل التوجه للجهاز لتقديم الشكوى.

فى حالة رغبتك بتقديم شكواك مباشرة لجهاز حماية المستهلك يمكنك القيام بتقديم الشكوى من خلال إحدى الطرق التالية:

الاتصال بالخط الساخن الخاص بنا (19588) من خلال أى خط أرضى.

عن طريق واتس آب على رقم 01577779999.

إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 0233055753.

التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابى – المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

وأشار الجهاز إلى أنه فى جميع الأحوال يرجى إرفاق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى أو إرسال صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى مدون عليها البيانات الخاصة بالشاكى أو رقم الشكوى(فى حالة إستيفاء البيانات) على رقم الواتس 01281661882 .


MENAFN20092023000132011024ID1107110277

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث