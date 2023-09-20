تفاصيل برنامج وحدة حماية الطفل التابع لقطاع الشئون الاجتماعية بوزارة التضامن





. وضع خطة عمل لاستبدال نظام الرعاية البديلة المؤسسية بنظام الرعاية غير المؤسسية (أسر بديلة)

. تطوير وحدات دعم نفسى واجتماعى لتقديم خدمات إعادة الدمج للأطفال المتعاملين مع منظومة الرعاية الاجتماعية.

. تطوير منظومة إدارة الحالة للأطفال لبناء نظام معلوماتى إلكترونى وقاعدة بيانات حول الأطفال وطبيعة الخدمات المقدمة لهم.





. حصر مقدمى الخدمة والمتعاملين مع الأطفال لرصد الفجوات الموجودة داخل مؤسسات ودور الرعاية والعمل على دعمها

. وضع معايير لكفاءة الأخصائيين والمتعاملين مع الأطفال داخل المؤسسات تضمن تعزيز قدراتهم بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال.

. وضع خطة عمل لاستبدال نظام الرعاية البديلة المؤسسية بنظام الرعاية غير المؤسسية (أسر بديلة)

. تطوير وحدات دعم نفسى واجتماعى لتقديم خدمات إعادة الدمج للأطفال المتعاملين مع منظومة الرعاية الاجتماعية.

. تطوير منظومة إدارة الحالة للأطفال لبناء نظام معلوماتى إلكترونى وقاعدة بيانات حول الأطفال وطبيعة الخدمات المقدمة لهم، علما بأن الطفل هو االفئة المستحقة، ولا توجد

إجراءات للاشتراك بالبرنامج.



