Thursday, 21 September 2023 08:09 GMT

تفاصيل برنامج وحدة حماية الطفل التابع لقطاع الشئون الاجتماعية بوزارة التضامن

9/20/2023 11:25:19 PM
(MENAFN- Youm7) تعمل
وحدة حماية الطفل
بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" على تطوير منظومة الحماية والرعاية المقدمة للأطفال بشكل عام والأطفال المعرضين للخطر بشكل خاص.


وأشارت وزارة التضامن الاجتماعى عبر موقعها الإلكترونى أن هناك بعض الشروط والأحكام لعمل وحدة حماية الطفل وهى كالتالى: -

. وضع خطة عمل لاستبدال نظام الرعاية البديلة المؤسسية بنظام الرعاية غير المؤسسية (أسر بديلة)

. تطوير وحدات دعم نفسى واجتماعى لتقديم خدمات إعادة الدمج للأطفال المتعاملين مع منظومة الرعاية الاجتماعية.

. تطوير منظومة إدارة الحالة للأطفال لبناء نظام معلوماتى إلكترونى وقاعدة بيانات حول الأطفال وطبيعة الخدمات المقدمة لهم.


ويهدف برنامج وحدة حماية الطفل لتطوير منظومة الحماية والرعاية المقدمة للأطفال بشكل عام والأطفال المعرضين للخطر بشكل خاص وذلك من خلال:-

. حصر مقدمى الخدمة والمتعاملين مع الأطفال لرصد الفجوات الموجودة داخل مؤسسات ودور الرعاية والعمل على دعمها

. وضع معايير لكفاءة الأخصائيين والمتعاملين مع الأطفال داخل المؤسسات تضمن تعزيز قدراتهم بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال.

. وضع خطة عمل لاستبدال نظام الرعاية البديلة المؤسسية بنظام الرعاية غير المؤسسية (أسر بديلة)

. تطوير وحدات دعم نفسى واجتماعى لتقديم خدمات إعادة الدمج للأطفال المتعاملين مع منظومة الرعاية الاجتماعية.

. تطوير منظومة إدارة الحالة للأطفال لبناء نظام معلوماتى إلكترونى وقاعدة بيانات حول الأطفال وطبيعة الخدمات المقدمة لهم، علما بأن الطفل هو االفئة المستحقة، ولا توجد
إجراءات للاشتراك بالبرنامج.



MENAFN20092023000132011024ID1107110275

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث