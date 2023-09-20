القضاء الأمريكي يطالب نجل بايدن بالحضور شخصيا فى جلسة محاكمته

ورفضت المحكمة التماس هانتر بايدن الذي طلب فيه السماح بحضور الجلسة عبر الفيديو.

وقررت المحكمة رفض الالتماس "لعدم توفير معاملة خاصة" لنجل الرئيس، مشيرة إلى أن "على أي متهم أن يحضر الجلسة شخصيا، وسيكون هكذا في هذه الحال أيضا".

وكان قد كتب محامى

هانتر بايدن

نجل الرئيس الأمريكى جو بايدن فى مستندات رسمية قدمت للمحكمة واطلعت عليها شبكة ايه بى سى، أن موكله سيدفع بالبراءة عندما يتم استدعائه بتهم تتعلق بالأسلحة الفيدرالية وهو مؤشر رسمى على خطط هانتر لمحاربة التهم الموجهة إليه بعد توجيه الاتهام إليه الأسبوع الماضي.

ووجه المستشار الخاص ديفيد فايس الاتهام إلى الابن الوحيد للرئيس الأمريكى جو بايدن يوم الخميس الماضى بتهم الكذب فى استمارة فيدرالية عندما قال أنه كان لا يتعاطى المخدرات فى الوقت الذى اشترى فيه مسدس "كولت" فى أكتوبر 2018.

قدم لويل أوراق المحكمة مساء الثلاثاء سعيا إلى أن يتم المثول الأولى لموكله أمام محكمة فى ولاية ديلاوير عبر تقنية الفيديو بدلا من الحضور شخصيا، من أجل الحد مما أسماه "التأثير المالى على الموارد الحكومية والعبء اللوجستى على منطقة وسط المدينة ويلمنجتون."

وكتب لويل: "سواء كان ذلك شخصيًا أو افتراضيًا... سيدفع السيد هانتر بايدن أيضًا بالبراءة، ولا يوجد سبب يمنعه من نطق هاتين الكلمتين عبر مؤتمر عبر الفيديو".

وفى إشارة إلى أن المثول أمام المحكمة الافتراضية أصبح أمرًا شائعًا خلال جائحة كوفيد-19، قال لويل فى الدعوى أنه "لن يتأثر السيد بايدن ولا الحكومة بالمثول الأولى الذى يتم عبر مؤتمر الفيديو".