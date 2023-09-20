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القوات الأوكرانية تدمر قاعدة عسكرية روسية فى شبه جزيرة القرم

9/20/2023 11:25:16 PM
(MENAFN- Youm7) دمر الجيش الأوكراني قاعدة عسكرية في شبه جزيرة القرم بصواريخ دقيقة.
وأكدت مصادر بجهاز الأمن الأوكراني أنه تم تدمير مركز قيادة أسطول البحر الأسود الروسي بالقرب من مدينة سيفاستوبول، بصواريخ أصابت الهدف بدقة .. مشيرة إلى أنه شارك في العملية جهاز الأمن الأوكراني والقوات الجوية والبحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفقا وكالة أنباء "يوكرينفورم".

وأضافت أن الجنرالات الروس خصصوا هذه القاعدة كمركز قيادة احتياطي لهم حتى لا يتم الوصول إليهم في موقع الانتشار الرئيسي، لافتة إلى أنه تم شن الضربة بعد أن تحقق جهاز الأمن من بيانات تفيد بأن قادة أسطول الروس كانوا بالفعل في الوحدة العسكرية.

وأشارت المصادر إلى أن الضربة أدت إلى خسائر في القوات الروسية الأنظمة العسكرية الباهظة الثمن الموجودة في هذه القاعدة.


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