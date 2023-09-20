القوات الأوكرانية تدمر قاعدة عسكرية روسية فى شبه جزيرة القرم

وأضافت أن الجنرالات الروس خصصوا هذه القاعدة كمركز قيادة احتياطي لهم حتى لا يتم الوصول إليهم في موقع الانتشار الرئيسي، لافتة إلى أنه تم شن الضربة بعد أن تحقق جهاز الأمن من بيانات تفيد بأن قادة أسطول الروس كانوا بالفعل في الوحدة العسكرية.



وأشارت المصادر إلى أن الضربة أدت إلى خسائر في القوات الروسية الأنظمة العسكرية الباهظة الثمن الموجودة في هذه القاعدة.