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لافروف: كان من الممكن تجنب الأزمة فى أوروبا لولا الناتو

9/20/2023 11:25:16 PM
(MENAFN- Youm7) قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، إنه كان من الممكن تجنب الأزمة الحالية في أوروبا لو لم يرفض حلف شمال الأطلسي اقترحات التعاون المقدمة من منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وأوضح لافروف وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية أنه "لو لم يرفض الناتو مقترحات منظمة معاهدة الأمن الجماعي بشأن التعاون، لكان من الممكن أن يساعد ذلك في تجنب العديد من العمليات السلبية التي أدت إلى الأزمة الأوروبية الحالية بسبب رفض الاستجابة لروسيا الاستجابة أو خداعها لعقود من الزمن".

وأضاف أن روسيا دعت باستمرار - إلى جانب حلفائها - إلى إقامة اتصال بين منظمة معاهدة الأمن الجماعي وحلف شمال الأطلسي من أجل تسهيل تنفيذ القرارات بشأن عدم تجزئة الأمن التي اعتمدتها مؤتمرات قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والتي نصها: "لا يمكن لأي دولة أو مجموعة دول أو منظمة أن تتحمل أي مسؤولية بارزة في الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أو يمكنها اعتبار أي جزء من منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مجال نفوذ لها".

وتابع: "يعلم الجميع أن هذا بالضبط ما كان الناتو يفعله في محاولة لإثبات تفوقه الكامل في أوروبا، والآن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ومع ذلك، تم تجاهل الدعوات العديدة التي وجهتها الهيئات العليا لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى الناتو".


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