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الدفاع النمساوية: القوات المسلحة تعترم شراء 4 طائرات نقل جديدة

9/20/2023 11:25:16 PM
(MENAFN- Youm7) أكدت كلوديا تانر وزيرة الدفاع النمساوية أن القوات المسلحة بصدد شراء طائرات نقل جديدة من شركة تصنيع الطائرات البرازيلية "إمبراير" بالتعاون مع القوات الجوية الهولندية.



وقالت الوزيرة - في تصريحات، إن القوات المسلحة تعتزم شراء أربع طائرات من طراز C-390 ، موضحة أن الطائرات الجديدة تهدف إلى استبدال ثلاث طائرات أمريكية قديمة من طراز C-130 "هرقل" اعتبارًا من عام 2030.



وذكرت تانر أن مفاوضات مكثفة تجري حاليا ولم تكتمل بعد، ولذلك ليس من الممكن إعطاء كافة التفاصيل حتى الآن، حيث لا يزال السعر الدقيق، وعدد القطع التي ستشتريها بالفعل غير محدد بشكل نهائي.



كما لفتت إلى إنه من حيث المبدأ يمكن افتراض سعر الوحدة من 130 إلى 150 مليون يورو ومن المتوقع أن يتم توقيع العقد في النصف الأول من عام 2024.







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