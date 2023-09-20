اليابان تبدأ حملة لتطعيم المواطنين ضد كورونا تحسبا لإصابات الشتاء

اليابان تبدأ حملة لتطعيم المواطنين ضد كورونا تحسبا لإصابات الشتاء
التاريخ
9/20/2023 11:25:16 PM
(MENAFN- Youm7) بدأت السلطات اليابانية حملة تطعيم ضد فيروس "كورونا" لمواجهة الارتفاع المتوقع في عدد الإصابات خلال فصل الشتاء، وتستهدف الحملة كافة المواطنين بدءا من عمر ستة أشهر.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، أن الحكومة وفرت 20 مليون جرعة من لقاح "فايزر" و5 ملايين جرعة من لقاح "مودرنا"، مضيفة أنه من المتوقع أن توفر اللقاحات الحماية ضد متحورات "أوميكورن".
وكانت وزارة الصحة قد اتخذت إجراء استثنائيا بإبقاء التطعيمات ضد فيروس "كورونا" مجانية حتى نهاية السنة المالية 2023 في مارس من العام المقبل، كما خفضت الحكومة حالة فيروس "كورونا" إلى الفئة نفسها التي تضم الأنفلونزا الموسمية.
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