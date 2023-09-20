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اليابان تبدأ حملة لتطعيم المواطنين ضد كورونا تحسبا لإصابات الشتاء

9/20/2023 11:25:16 PM
(MENAFN- Youm7) بدأت السلطات اليابانية حملة تطعيم ضد فيروس "كورونا" لمواجهة الارتفاع المتوقع في عدد الإصابات خلال فصل الشتاء، وتستهدف الحملة كافة المواطنين بدءا من عمر ستة أشهر.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، أن الحكومة وفرت 20 مليون جرعة من لقاح "فايزر" و5 ملايين جرعة من لقاح "مودرنا"، مضيفة أنه من المتوقع أن توفر اللقاحات الحماية ضد متحورات "أوميكورن".



وكانت وزارة الصحة قد اتخذت إجراء استثنائيا بإبقاء التطعيمات ضد فيروس "كورونا" مجانية حتى نهاية السنة المالية 2023 في مارس من العام المقبل، كما خفضت الحكومة حالة فيروس "كورونا" إلى الفئة نفسها التي تضم الأنفلونزا الموسمية.







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