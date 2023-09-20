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كولر يطالب أندويا بتجهيز موديست ببرنامج بدني مكثف مع الأهلي

9/20/2023 11:25:13 PM
(MENAFN- Youm7) كلف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من مواطنه أندرياس أندويا مخطط أحمال الفريق الأحمر بوضع برنامج بدني مكثف للفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي الجديد ، لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة مع الفريق في المباريات القادمة.

وغاب موديست عن المشاركة مع الأهلي في فترة الإعداد بسبب تأخر التعاقد معه، بخلاف عدم جاهزيته البدنية الكافية للمشاركة في المباريات، وهو ما ظهر خلال مشاركته في مباراة فريقه ضد المصري في افتتاحية الدوري.

وتقرر تأجيل مباراة الأهلي و سيراميكا في الجولة الثانية للدوري الممتاز والتى كان مقررًا له يوم 27 بعد تحديد كاف موعد مباراة
الإياب للأهلي أمام سان جورج يوم 29 سبتمبر الجاري في دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.
كان الاتحاد الأفريقي قد حدد يوم 24 موعدًا لمباراة الذهاب للأهلي أمام سان جورج ، قبل أن يتم تحديد يوم 29 موعدًا لمباراة الإياب ليتم تأجيل مباراة الأهلي و سيراميكا لموعد يحدد فيما بعد.
كانت رابطة الأندية قد وضعت شرط بتأجيل مباراة الأهلي و سيراميكا في حالة تحديد يوم 29 سبتمبر موعدًا لمباراة سان جورج وهو ما تم.



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