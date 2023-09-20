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دورى نايل.. الاتحاد السكندرى يبحث عن الانطلاقة المثالية أمام سيراميكا

9/20/2023 11:25:12 PM
(MENAFN- Youm7) يحل فريق سيراميكا بقيادة مدربه أيمن الرمادي، ضيفا ثقيلا على الاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري، في السابعة مساء اليوم الخميس، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة دورى نايل هذا الموسم.

ونجح فريق الاتحاد السكندري في الدخول بقوة في سوق الانتقالات وتعاقد مع كل من: عمر صلاح - هاني الطامي - إسلام زيادة - عمرو صالح - سيف تقا - فرانك ألان - أحمد غنيم - واتارا سواليو - الحبيب حسن - أحمد الشيخ - عمر الوحش - محمود شبانة - علي سوما - رجب عمران - أحمد ياسين.

بينما فريق سيراميكا كليوباترا حامل لقب كأس رابطة الأندية دخل سوق الانتقالات بقوة وضم كل من: أحمد قندوسي - إسلام المزين - علاء يحيى - سعد سمير - أحمد دعدور - حسين حسني - صديق أوجولا - إريك كامبالي.

ودرس طارق العشرى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، لائحة فريق الكرة من أجل الوقوف على التصور النهائي لها، بحيث تساهم في تحفيز اللاعبين على تحقيق الانتصارات فى الموسم الجديد، ضمن خطة إعادة ترتيب الأوراق في صفوف زعيم الثغر، وفند جميع بنود اللائحة التى تنظم كافة الأمور الخاصة بالفريق، سواء العقوبات أو المكافآت، تمهيداً لاستغلالها بشكل إيجابى وكسلاح قوى يساعد اللاعبين في تحقيق الانتصارات.


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