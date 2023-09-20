دورى نايل.. الاتحاد السكندرى يبحث عن الانطلاقة المثالية أمام سيراميكا

دورى نايل.. الاتحاد السكندرى يبحث عن الانطلاقة المثالية أمام سيراميكا
التاريخ
9/20/2023 11:25:12 PM
(MENAFN- Youm7) يحل فريق سيراميكا بقيادة مدربه أيمن الرمادي، ضيفا ثقيلا على الاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري، في السابعة مساء اليوم الخميس، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة دورى نايل هذا الموسم.
ونجح فريق الاتحاد السكندري في الدخول بقوة في سوق الانتقالات وتعاقد مع كل من: عمر صلاح - هاني الطامي - إسلام زيادة - عمرو صالح - سيف تقا - فرانك ألان - أحمد غنيم - واتارا سواليو - الحبيب حسن - أحمد الشيخ - عمر الوحش - محمود شبانة - علي سوما - رجب عمران - أحمد ياسين.
بينما فريق سيراميكا كليوباترا حامل لقب كأس رابطة الأندية دخل سوق الانتقالات بقوة وضم كل من: أحمد قندوسي - إسلام المزين - علاء يحيى - سعد سمير - أحمد دعدور - حسين حسني - صديق أوجولا - إريك كامبالي.
ودرس طارق العشرى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، لائحة فريق الكرة من أجل الوقوف على التصور النهائي لها، بحيث تساهم في تحفيز اللاعبين على تحقيق الانتصارات فى الموسم الجديد، ضمن خطة إعادة ترتيب الأوراق في صفوف زعيم الثغر، وفند جميع بنود اللائحة التى تنظم كافة الأمور الخاصة بالفريق، سواء العقوبات أو المكافآت، تمهيداً لاستغلالها بشكل إيجابى وكسلاح قوى يساعد اللاعبين في تحقيق الانتصارات.
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