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الأهلى يواصل الاستعداد لمواجهة سان جورج الإثيوبي فى دور الـ32 الأفريقى

9/20/2023 11:25:12 PM
(MENAFN- Youm7) يواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي الاستعداد لمباراة الأحد المقبل أمام سان جورج بطل أثيوبيا حيث يحرص الجهاز الفني على تجهيز لاعبيه جيداً للمواجهات المقبلة التى سيخوض خلالها المارد الأحمر منافسات قوية محلياً وأفريقياً ويسعى كولر لتجهيز اللاعبين بشكل جيد على الصعيد الفني والبدني من أجل تحقيق نتائج جيدة وتحقيق نتيجة جيدة في ضربة البداية ببطولة دوري الأبطال التي يحمل الأهلي لقبها.



وحصل المدير الفني للأهلي على أكثر من مباراة للفريق الأثيوبي خاضها الفترة الماضية محلياً وأفريقياً من أجل التعرف على لاعبيه ومواطن القوة والضعف فيه من أجل إستغلالها في لقاء الأحد المرتقب ، وسيعقد كولر عدة جلسات مع لاعبي الأهلي من أجل شرح لهم طريقة وخطة العب في مواجهة بطل أثيوبيا.



على صعيد أخر، أعرب مارسيل كولر عن سعادته بما قدمه لاعبوه في مواجهة المصري في اللقاء الذى انتهى بفوز القلعة الحمراء برباعية نظيفة ، وطالب كولر بالصبر على الوافد الجديد على الفريق أنتوني موديست، وأنه سيكون إضافة للفريق خلال المباريات المقبلة، خاصة أنه لم يخُض أي مباراة منذ أربعة أشهر تقريبا، ولا يعرف أسماء زملائه بالفريق حتى الآن.



ووجه كولر الشكر للاعبيه على الأداء الجيد في مباراة اليوم أمام المصري والفوز برباعية، وأن الفريق يركز من الآن على المباراة المقبلة في الدوري أمام سيراميكا.









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