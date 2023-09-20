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جيلبرتو ملك الجبهة اليسرى فى الأهلى يحتفل بعيد ميلاده الـ41 اليوم

9/20/2023 11:25:12 PM
(MENAFN- Youm7) يحتفل الأنجولى فيلسبرتو سيباستياو جيلبرتو ، أحد أنجح الأفارقة فى تاريخ الأهلى، اليوم الخميس بعيد ميلاده الـ41، حيث إنه من مواليد 21 سبتمبر 1982.

جيلبرتو بدأ مسيرته الكروية مع نادى بترو أتلتيكو الأنجولى فى 2001، قبل الانتقال للأهلى عام 2002، والذى قضى معه 8 مواسم من النجاح والتألق قبل أن ينهى مسيرته مع الأهلى عام 2010، وينتقل لصفوف ليرس البلجيكى ومنه إلى آيل ليماسول القبرصى، واختتم مسيرته فى الدورى الأنجولى مع نادى بيترو دى لواندا، ليزامل فلافيو وقتها، ليعلن اعتزاله فى 2015.



وكان جيلبرتو من أهم العناصر فى منتخب بلاده منذ 2002، وتحديدا فى كأس الأمم الأفريقية 2008 فى غانا، و2010 فى أنجولا.



شارك جيلبرتو مع الأهلى فى 280 مباراة، وسجل 6 أهداف، وتوج معه بـ21 بطولة "6 بطولات دورى ممتاز و3 دورى أبطال أفريقيا و4 سوبر أفريقى و5 سوبر مصرى و3 كأس مصر".



الأنجولى جيلبرتو كانت له مواقف إنسانية بارزة مع الأهلى، أهمها رفضه تحمل الأهلى تكاليف إصابته فى وتر أكيلس، التى تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الأنجولى موسم 2006، وتحمل النادى الأهلى تكاليف علاج اللاعب من أجل عودته سريعا للملاعب، لكنه فى أول استدعاء له من منتخبه طالبهم بسداد تكاليف إصابته للأهلى قبل الانضمام للمنتخب.



النجم الأنجولى دخل فى بكاء حار خلال حفل وداعه للأهلى، بعدما أعلن حسام البدرى المدير الفنى للفريق وقتها الاستقرار على الثلاثى الأفريقى، واستبعاد جيلبرتو، لكنه أكد أنه لن ينسى الأهلى الذى قضى معه أسعد لحظاته الكروية.

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