الداخلية اليمنية: ضبط شحنة مخدرات على متن شاحنة كانت في طريقها للسعودية
التاريخ
9/20/2023 11:25:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 20 – 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية اليمنية اليوم الأربعاء أن أجهزة الأمن في منفذ (الوديعة) الحدودي مع السعودية شمال شرق اليمن أحبطت محاولة تهريب شحنة من مخدر الحشيش تقدر بنحو 447 كيلوغراما كانت على متن شاحنة متوجهة إلى الأراضي السعودية.
ونقلت وزارة الداخلية في موقعها الإلكتروني عن مصدر أمني قوله إن الشحنة "كانت مخفية في قوالب صندوقية خلف الخزانات الجانبية للشاحنة التي كانت متجهة الى المملكة العربية السعودية".
وأضافت أن كشف الشحنة جاء إثر الاشتباه والبحث في جسم الشاحنة من قبل مختصين في إحدى النقاط العسكرية بالمنفذ الحدودي الرئيسي الذي يربط اليمن بالسعودية.
وأشارت الوزارة إلى أن إحباط تهريب شحنة المخدرات يأتي بالتنسيق وتبادل المعلومات مع قيادة قوة الدعم والإسناد لتحالف دعم الشرعية في الداخل اليمني. (النهاية)
س ن ص / ر ج
MENAFN20092023000071011013ID1107110264
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