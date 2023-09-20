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الداخلية اليمنية: ضبط شحنة مخدرات على متن شاحنة كانت في طريقها للسعودية

9/20/2023 11:25:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 20 – 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية اليمنية اليوم الأربعاء أن أجهزة الأمن في منفذ (الوديعة) الحدودي مع السعودية شمال شرق اليمن أحبطت محاولة تهريب شحنة من مخدر الحشيش تقدر بنحو 447 كيلوغراما كانت على متن شاحنة متوجهة إلى الأراضي السعودية.
ونقلت وزارة الداخلية في موقعها الإلكتروني عن مصدر أمني قوله إن الشحنة "كانت مخفية في قوالب صندوقية خلف الخزانات الجانبية للشاحنة التي كانت متجهة الى المملكة العربية السعودية".
وأضافت أن كشف الشحنة جاء إثر الاشتباه والبحث في جسم الشاحنة من قبل مختصين في إحدى النقاط العسكرية بالمنفذ الحدودي الرئيسي الذي يربط اليمن بالسعودية.
وأشارت الوزارة إلى أن إحباط تهريب شحنة المخدرات يأتي بالتنسيق وتبادل المعلومات مع قيادة قوة الدعم والإسناد لتحالف دعم الشرعية في الداخل اليمني. (النهاية)

س ن ص / ر ج



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