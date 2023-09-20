قادة العالم في الأمم المتحدة يعتمدون إعلانا سياسيا للوقاية من الجوائح الصحية

قادة العالم في الأمم المتحدة يعتمدون إعلانا سياسيا للوقاية من الجوائح الصحية
التاريخ
9/20/2023 11:25:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 20 - 9 (كونا) -- اعتمد قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء إعلانا سياسيا بشأن الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غيبريسوس في كلمته خلال اجتماع رفيع المستوى على هامش المناقشة العامة للجمعية العامة في دورتها ال78 "هذا يوم تاريخي للغاية" مؤكدا أن اعتماد الإعلان السياسي "هو التزام بأننا معا سنفي بمسؤوليتنا".
وحذر غيبريسوس من "اننا قد نميل للشعور بأن جائحة (كوفيد 19) قد أصبحت جزءا من الماضي لكن التاريخ يعلمنا أنها لن تكون الجائحة الأخيرة" مشيرا إلى أن المسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي للتأكد "من أننا مستعدون عندما تحل الجائحة المقبلة".
وأضاف أن هذه المسؤولية الجماعية تحتم ضمان حماية المجتمعات والاقتصادات.
من جانبه قال رئيس الجمعية العامة دينيس فرانسيس خلال الاجتماع "إن العالم لم يكن مستعدا على الإطلاق لجائحة (كوفيد 19)" مشددا على ضرورة الاستفادة من الدروس الصعبة التي تعلمناها من الجائحة.
وأضاف فرانسيس "يمكننا ويجب علينا أن نتجنب حدوث حالات الوفاة التي يمكن تلافيها والاضطرابات الاقتصادية العالمية الكارثية التي شهدناها خلال جائحة (كوفيد 19)".
بدورها ذكرت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد في كلمتها "أن الاستجابة العالمية لجائحة (كوفيد 19) كانت قصة براعة وفشل للبشر".
وأوضحت أن البراعة نبعت من سرعة تطوير اللقاحات في أوقات قياسية فيما تمثل الفشل في عدم الاستعداد للجائحة وتضرر الضعفاء بشكل أكبر منها وتخزين الدول الغنية للقاحات بينما افتقر إليها الناس في الدول الفقيرة.
وشددت على ضرورة "عدم تكرار أخطاء الماضي عندما تضرب الجائحة التالية التي نعلم أنها ستحدث وعندما تظهر تهديدات صحية أخرى وهذا يعني ضرورة العمل معا". (النهاية)
ع س ت / ر ج
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