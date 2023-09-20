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قادة العالم في الأمم المتحدة يعتمدون إعلانا سياسيا للوقاية من الجوائح الصحية

9/20/2023 11:25:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 20 - 9 (كونا) -- اعتمد قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء إعلانا سياسيا بشأن الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غيبريسوس في كلمته خلال اجتماع رفيع المستوى على هامش المناقشة العامة للجمعية العامة في دورتها ال78 "هذا يوم تاريخي للغاية" مؤكدا أن اعتماد الإعلان السياسي "هو التزام بأننا معا سنفي بمسؤوليتنا".
وحذر غيبريسوس من "اننا قد نميل للشعور بأن جائحة (كوفيد 19) قد أصبحت جزءا من الماضي لكن التاريخ يعلمنا أنها لن تكون الجائحة الأخيرة" مشيرا إلى أن المسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي للتأكد "من أننا مستعدون عندما تحل الجائحة المقبلة".
وأضاف أن هذه المسؤولية الجماعية تحتم ضمان حماية المجتمعات والاقتصادات.
من جانبه قال رئيس الجمعية العامة دينيس فرانسيس خلال الاجتماع "إن العالم لم يكن مستعدا على الإطلاق لجائحة (كوفيد 19)" مشددا على ضرورة الاستفادة من الدروس الصعبة التي تعلمناها من الجائحة.
وأضاف فرانسيس "يمكننا ويجب علينا أن نتجنب حدوث حالات الوفاة التي يمكن تلافيها والاضطرابات الاقتصادية العالمية الكارثية التي شهدناها خلال جائحة (كوفيد 19)".
بدورها ذكرت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد في كلمتها "أن الاستجابة العالمية لجائحة (كوفيد 19) كانت قصة براعة وفشل للبشر".
وأوضحت أن البراعة نبعت من سرعة تطوير اللقاحات في أوقات قياسية فيما تمثل الفشل في عدم الاستعداد للجائحة وتضرر الضعفاء بشكل أكبر منها وتخزين الدول الغنية للقاحات بينما افتقر إليها الناس في الدول الفقيرة.
وشددت على ضرورة "عدم تكرار أخطاء الماضي عندما تضرب الجائحة التالية التي نعلم أنها ستحدث وعندما تظهر تهديدات صحية أخرى وهذا يعني ضرورة العمل معا". (النهاية)

ع س ت / ر ج



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