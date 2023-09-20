الدوري الأوروبي: نابولي يفوز على سبورتينغ براغا

الدوري الأوروبي: نابولي يفوز على سبورتينغ براغا
التاريخ
9/20/2023 11:25:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 20 - 9 (كونا) -- فاز فريق نابولي الايطالي على سبورتينغ براغا البرتغالي اليوم الأربعاء بهدفين مقابل هدف بفضل هدف ذاتي أهداه صاحب الأرض ضمن مباريات أولى جولات مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وعلى ملعب استاد (ملعب براغا البلدي) نجح نابولي الزائر في النيل من مرمى سبورتينغ براغا بهدف سجله جيوفاني دي لورينتسو من ضربة ركنية في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني وبعد عناء تمكن صاحب الأرض سبورتينغ براغا من إدراك التعادل بهدف سجله بروما في الدقيقة 84 لكن سرعان ما أهدى سيكو نياكاتي الفوز للضيوف بهدف في مرمى فريقه في الدقيقة 88 من عمر المباراة. (النهاية)
م ن / ر ج
MENAFN20092023000071011013ID1107110262
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