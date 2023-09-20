Thursday, 21 September 2023 08:08 GMT

الدوري الأوروبي: نابولي يفوز على سبورتينغ براغا

9/20/2023 11:25:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 20 - 9 (كونا) -- فاز فريق نابولي الايطالي على سبورتينغ براغا البرتغالي اليوم الأربعاء بهدفين مقابل هدف بفضل هدف ذاتي أهداه صاحب الأرض ضمن مباريات أولى جولات مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وعلى ملعب استاد (ملعب براغا البلدي) نجح نابولي الزائر في النيل من مرمى سبورتينغ براغا بهدف سجله جيوفاني دي لورينتسو من ضربة ركنية في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني وبعد عناء تمكن صاحب الأرض سبورتينغ براغا من إدراك التعادل بهدف سجله بروما في الدقيقة 84 لكن سرعان ما أهدى سيكو نياكاتي الفوز للضيوف بهدف في مرمى فريقه في الدقيقة 88 من عمر المباراة. (النهاية)

م ن / ر ج



MENAFN20092023000071011013ID1107110262

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث