(ارسنال) الانجليزي يتجاوز (ايندهوفن) الهولندي برباعية في دوري رابطة ابطال اوروبا
التاريخ
9/20/2023 11:25:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 20 - 9 (كونا) -- فاز نادي (ارسنال) الانجليزي على ضيفه الهولندي (بي اس في ايندهوفن) برباعية نظيفة في مباراة الجولة الاولى من دور المجموعات لدوري رابطة ابطال اوروبا في كرة القدم والتي جمعتهما اليوم الاربعاء على ملعب (الامارات).
ولم ينتظر جمهور الارسنال اكثر من ثماني دقائق على اطلاق الحكم الالماني فيليكس زفاير صافرة البداية حتى سجل المهاجم الانجليزي بوكايو ساكا الهدف الاول.
وضاعف المهاجم البلجيكي ليوناردو تروسار النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 20 قبل ان يوقع زميله البرازيلي غابرييل جيسوس الهدف الثالث في الدقيقة 38.
وفي الشوط الثاني نجح المهاجم النرويجي مارتن أوديغارد في اضافة الهدف الرابع في الدقيقة 70. (النهاية)
م ر ن / ر ج
MENAFN20092023000071011013ID1107110260
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