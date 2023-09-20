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ولي العهد السعودي يؤكد ان القضية الفلسطينية مهمة في مسار مفاوضات التطبيع مع اسرائيل

9/20/2023 11:25:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 20 – 9 (كونا) -- اعلن ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان اليوم الاربعاء ان المملكة العربية السعودية تقترب من تطبيع العلاقات مع اسرائيل مؤكدا ان القضية الفلسطينية تظل مهمة في مسار المفاوضات.
وقال الامير محمد بن سلمان في مقابلة تلفزيونية مع شبكة (فوكس نيوز) الامريكية "كل يوم نقترب اكثر ويبدو الامر جديا لأول مرة" نافيا ان تكون بلاده قد أوقفت مسار المفاوضات.
واكد أنه "بالنسبة لنا فإن القضية الفلسطينية مهمة للغاية ونحتاج لحل هذا الجزء" مشيرا الى ان المفاوضات "تسير بشكل جيد حتى الان".
وأضاف "يجب ان نرى الى اين سنصل" معربا عن امله بالتوصل الى اتفاق "يسهل حياة الفلسطينيين".
وردا على سؤال بشأن امكانية العمل مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قال ولي العهد السعودي "اذا حققنا انفراجة في التوصل الى اتفاق يقدم للفلسطينيين احتياجاتهم ويجعل المنطقة هادئة فسنعمل مع اي شخص موجود هناك".
واعتبر أن الاتفاق مع اسرائيل في حال تم التوصل اليه سيكون "اكبر صفقة تاريخية منذ نهاية الحرب الباردة". (النهاية)

أ م م / ر ج



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