ولي العهد السعودي يؤكد ان القضية الفلسطينية مهمة في مسار مفاوضات التطبيع مع اسرائيل

ولي العهد السعودي يؤكد ان القضية الفلسطينية مهمة في مسار مفاوضات التطبيع مع اسرائيل
التاريخ
9/20/2023 11:25:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 20 – 9 (كونا) -- اعلن ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان اليوم الاربعاء ان المملكة العربية السعودية تقترب من تطبيع العلاقات مع اسرائيل مؤكدا ان القضية الفلسطينية تظل مهمة في مسار المفاوضات.
وقال الامير محمد بن سلمان في مقابلة تلفزيونية مع شبكة (فوكس نيوز) الامريكية "كل يوم نقترب اكثر ويبدو الامر جديا لأول مرة" نافيا ان تكون بلاده قد أوقفت مسار المفاوضات.
واكد أنه "بالنسبة لنا فإن القضية الفلسطينية مهمة للغاية ونحتاج لحل هذا الجزء" مشيرا الى ان المفاوضات "تسير بشكل جيد حتى الان".
وأضاف "يجب ان نرى الى اين سنصل" معربا عن امله بالتوصل الى اتفاق "يسهل حياة الفلسطينيين".
وردا على سؤال بشأن امكانية العمل مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قال ولي العهد السعودي "اذا حققنا انفراجة في التوصل الى اتفاق يقدم للفلسطينيين احتياجاتهم ويجعل المنطقة هادئة فسنعمل مع اي شخص موجود هناك".
واعتبر أن الاتفاق مع اسرائيل في حال تم التوصل اليه سيكون "اكبر صفقة تاريخية منذ نهاية الحرب الباردة". (النهاية)
أ م م / ر ج
MENAFN20092023000071011013ID1107110259
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