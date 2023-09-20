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الأمير محمد بن سلمان: إذا حصلت إيران على سلاح نووي يجب على السعودية الحصول عليه أيضا

9/20/2023 11:25:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 20 - 8 (كونا) -- شدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الاربعاء على أن إيران إذا حصلت على سلاح نووي فيجب على السعودية أن تحصل أيضا على سلاح نووي مبررا ذلك ب"أسباب أمنية لموازنة القوة".
وقال بن سلمان خلال مقابلة مع قناة (فوكس نيوز) الأمريكية "نحن قلقون من حصول أي دولة على سلاح نووي وهذه خطوة سيئة ولا تحتاج إلى الحصول على سلاح نووي لأنه لا يمكنك استخدامه".
وأضاف "حتى لو حصلت إيران على السلاح النووي فإن أي دولة تستخدم السلاح النووي يعني أنها تخوض حربا مع بقية العالم وبالتالي لا يمكن للعالم أن يرى هيروشيما أخرى لذا فإن التوصل إلى السلاح النووي هو جهد غير مجدي لأنه لا يمكنك استخدامه" معتبرا أنه "إذا استخدمت السلاح النووي فيجب أن تخوض معركة كبيرة مع بقية العالم".
وبخصوص العلاقات بين الرياض وطهران ذكر ولي العهد السعودي أن "لدينا بعض العقبات ونحاول حلها" مشيرا إلى "أننا بذلنا قصارى جهدنا وما نراه أيضا من الإيرانيين هو أنهم يأخذون هذا الأمر (العلاقات بين البلدين) على محمل الجد ويبذلون قصارى جهدهم لذلك نحن نستثمر في الموضوع".
وكانت السعودية وإيران قد أعلنتا في مارس الماضي التوصل إلى اتفاق لإعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح السفارتين والممثليات الدبلوماسية خلال شهرين.
وجاء الاتفاق بعد مباحثات جرت في الصين مع الرئيس شي جين بينغ بناء على رغبة من السعودية وإيران لحل الخلافات بالحوار والدبلوماسية حسب ما ذكرته آنذاك وكالة الأنباء السعودية الرسمية. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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