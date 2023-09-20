الأمير محمد بن سلمان: إذا حصلت إيران على سلاح نووي يجب على السعودية الحصول عليه أيضا

الأمير محمد بن سلمان: إذا حصلت إيران على سلاح نووي يجب على السعودية الحصول عليه أيضا
التاريخ
9/20/2023 11:25:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 20 - 8 (كونا) -- شدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الاربعاء على أن إيران إذا حصلت على سلاح نووي فيجب على السعودية أن تحصل أيضا على سلاح نووي مبررا ذلك ب"أسباب أمنية لموازنة القوة".
وقال بن سلمان خلال مقابلة مع قناة (فوكس نيوز) الأمريكية "نحن قلقون من حصول أي دولة على سلاح نووي وهذه خطوة سيئة ولا تحتاج إلى الحصول على سلاح نووي لأنه لا يمكنك استخدامه".
وأضاف "حتى لو حصلت إيران على السلاح النووي فإن أي دولة تستخدم السلاح النووي يعني أنها تخوض حربا مع بقية العالم وبالتالي لا يمكن للعالم أن يرى هيروشيما أخرى لذا فإن التوصل إلى السلاح النووي هو جهد غير مجدي لأنه لا يمكنك استخدامه" معتبرا أنه "إذا استخدمت السلاح النووي فيجب أن تخوض معركة كبيرة مع بقية العالم".
وبخصوص العلاقات بين الرياض وطهران ذكر ولي العهد السعودي أن "لدينا بعض العقبات ونحاول حلها" مشيرا إلى "أننا بذلنا قصارى جهدنا وما نراه أيضا من الإيرانيين هو أنهم يأخذون هذا الأمر (العلاقات بين البلدين) على محمل الجد ويبذلون قصارى جهدهم لذلك نحن نستثمر في الموضوع".
وكانت السعودية وإيران قد أعلنتا في مارس الماضي التوصل إلى اتفاق لإعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح السفارتين والممثليات الدبلوماسية خلال شهرين.
وجاء الاتفاق بعد مباحثات جرت في الصين مع الرئيس شي جين بينغ بناء على رغبة من السعودية وإيران لحل الخلافات بالحوار والدبلوماسية حسب ما ذكرته آنذاك وكالة الأنباء السعودية الرسمية. (النهاية)
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