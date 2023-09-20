موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش
التاريخ
9/20/2023 11:25:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري يصدر قرارا وزريا رقم (23) بتسمية عامر العجمي رئيسا لقطاع الشؤون المحلية الناطق الرسمي باسم الحكومة بمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
واشنطن – ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان يقول ان المملكة العربية السعودية تقترب من تطبيع العلاقات مع اسرائيل ويؤكد ان القضية الفلسطينية تظل مهمة في مسار المفاوضات.
واشنطن - ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يعتبر أنه إذا حصلت إيران على سلاح نووي فيجب على السعودية أن تحصل أيضا على سلاح نووي ويبرر ذلك بأسباب أمنية لموازنة القوة.
عدن – وزارة الداخلية اليمنية تعلن أن أجهزة الأمن في منفذ (الوديعة) الحدودي مع السعودية شمال شرق اليمن أحبطت محاولة تهريب شحنة من مخدر الحشيش تقدر بنحو 447 كيلوغراما كانت على متن شاحنة متوجهة إلى الأراضي السعودية.
واشنطن - مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي يقرر الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند معدله الأخير الذي أقره في يوليو الماضي والبالغ ما بين 25ر5 و 5ر5 نقطة مئوية وهو أعلى مستوى له في الولايات المتحدة منذ 22 عاما.
موسكو – عسكريون روس يلقون مصرعهم نتيجة تعرض مركبة تابعة لقوات حفظ السلام الروسية لاطلاق نار في اقليم (ناغورني كاراباخ) الذي شهد معارك بين القوات الاذربيجانية والتشكيلات الارمينية.
الرباط - المغرب يعلن عن مشروع ضخم لإعادة الاعمار والبناء والتأهيل العام في المناطق التي ضربها الزلزال وذلك بميزانية اجمالية تقدر بنحو 120 مليار درهم (ما يعادل 7ر11 مليار دولار). (النهاية) ر ج
MENAFN20092023000071011013ID1107110257
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.