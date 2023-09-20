موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

واشنطن – ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان يقول ان المملكة العربية السعودية تقترب من تطبيع العلاقات مع اسرائيل ويؤكد ان القضية الفلسطينية تظل مهمة في مسار المفاوضات.

واشنطن - ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يعتبر أنه إذا حصلت إيران على سلاح نووي فيجب على السعودية أن تحصل أيضا على سلاح نووي ويبرر ذلك بأسباب أمنية لموازنة القوة.

عدن – وزارة الداخلية اليمنية تعلن أن أجهزة الأمن في منفذ (الوديعة) الحدودي مع السعودية شمال شرق اليمن أحبطت محاولة تهريب شحنة من مخدر الحشيش تقدر بنحو 447 كيلوغراما كانت على متن شاحنة متوجهة إلى الأراضي السعودية.

واشنطن - مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي يقرر الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند معدله الأخير الذي أقره في يوليو الماضي والبالغ ما بين 25ر5 و 5ر5 نقطة مئوية وهو أعلى مستوى له في الولايات المتحدة منذ 22 عاما.

موسكو – عسكريون روس يلقون مصرعهم نتيجة تعرض مركبة تابعة لقوات حفظ السلام الروسية لاطلاق نار في اقليم (ناغورني كاراباخ) الذي شهد معارك بين القوات الاذربيجانية والتشكيلات الارمينية.

الرباط - المغرب يعلن عن مشروع ضخم لإعادة الاعمار والبناء والتأهيل العام في المناطق التي ضربها الزلزال وذلك بميزانية اجمالية تقدر بنحو 120 مليار درهم (ما يعادل 7ر11 مليار دولار). (النهاية) ر ج