ولي العهد السعودي يدعو لاستغلال الفرصة السانحة للتوصل الى حل سياسي مستدام في اليمن
التاريخ
9/20/2023 11:25:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 20 – 9 (كونا) -- اكد ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان اليوم الاربعاء تطلع المملكة الى حل سياسي مستدام في اليمن مشيرا الى ان "الفرصة سانحة" لوضع حد للنزاع وتوفير حياة افضل لليمنيين.
وقال الامير محمد بن سلمان في مقابلة تلفزيونية مع شبكة (فوكس نيوز) الامريكية ان المملكة العربية السعودية أكبر داعم لليمن في الماضي والحاضر والمستقبل وتأمل في رؤية يمن مستقر.
واضاف "لا نريد مشاكل في اليمن .. لدينا الان اطول فترة من وقف اطلاق النار والفرصة سانحة لوضع حد للنزاع" مؤكدا ان بلاده تدفع للتوصل الى اتفاق بين الاطراف المتحاربة يحقق تطلعات الشعب اليمني.
واوضح ان المملكة العربية السعودية تعمل من خلال مجلس التعاون الخليجي ودول الاقليم والحلفاء مثل الولايات المتحدة الامريكية لتعزيز الاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الاوسط.
وكانت العاصمة السعودية الرياض قد استضافت في الايام الماضية محادثات بين وفد من الحوثيين وفريق التواصل والتنسيق السعودي بشأن التوصل الى خريطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن وصفتها الخارجية السعودية ب"الناجحة" كما رحبت الأمم المتحدة بنتائج تلك المحادثات. (النهاية)
ا م م / ر ج
MENAFN20092023000071011013ID1107110256
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