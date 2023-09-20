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ولي العهد السعودي: خفض إنتاج النفط خاضع فقط للعرض والطلب

9/20/2023 11:25:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 20 - 9 (كونا) -- أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الأربعاء أن خفض إنتاج النفط من قبل تجمع (أوبك بلس) يتعلق فقط بالعرض والطلب في السوق العالمية موضحا أن أي قرار بهذا الشأن "لا علاقة له بأي شيء آخر غير العرض والطلب".
وقال الامير محمد بن سلمان خلال مقابلة حصرية مع قناة (فوكس نيوز) الأمريكية "نحن فقط نراقب الطلب على العرض وإذا كان هناك نقص في العرض فإن دورنا في أوبك بلس هو سد هذا النقص".
وشدد على أن وجود السعودية في مجموعة (بريكس) "لا يتعلق بالتحالفات السياسية" معتبرا أن "بريكس ليست مجموعة ضد أمريكا" ومشيرا إلى وجود عدد من الدول الحليفة للولايات المتحدة في هذه المجموعة مثل الهند والبرازيل.
وتتكون هذه المجموعة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا لكن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا أعلن خلال قمة المجموعة الأخيرة التي انعقدت الشهر الماضي انضمام ست دول جديدة إليها من بينها السعودية. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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