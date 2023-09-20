ولي العهد السعودي: خفض إنتاج النفط خاضع فقط للعرض والطلب

ولي العهد السعودي: خفض إنتاج النفط خاضع فقط للعرض والطلب
التاريخ
9/20/2023 11:25:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 20 - 9 (كونا) -- أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الأربعاء أن خفض إنتاج النفط من قبل تجمع (أوبك بلس) يتعلق فقط بالعرض والطلب في السوق العالمية موضحا أن أي قرار بهذا الشأن "لا علاقة له بأي شيء آخر غير العرض والطلب".
وقال الامير محمد بن سلمان خلال مقابلة حصرية مع قناة (فوكس نيوز) الأمريكية "نحن فقط نراقب الطلب على العرض وإذا كان هناك نقص في العرض فإن دورنا في أوبك بلس هو سد هذا النقص".
وشدد على أن وجود السعودية في مجموعة (بريكس) "لا يتعلق بالتحالفات السياسية" معتبرا أن "بريكس ليست مجموعة ضد أمريكا" ومشيرا إلى وجود عدد من الدول الحليفة للولايات المتحدة في هذه المجموعة مثل الهند والبرازيل.
وتتكون هذه المجموعة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا لكن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا أعلن خلال قمة المجموعة الأخيرة التي انعقدت الشهر الماضي انضمام ست دول جديدة إليها من بينها السعودية. (النهاية)
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MENAFN20092023000071011013ID1107110255
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