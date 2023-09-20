غوتيريس يبحث مع عباس تطورات القضية الفلسطينية
التاريخ
9/20/2023 11:24:57 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
نيويورك 21 أيلول (بترا)- بحث أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، تطورات القضية الفلسطينية والدعم المقدم للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الدعم المقدم للأونروا".
وحسب بيان صحفي أممي، أكد الطرفان "مجددًا التزامهم المشترك بإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين القابل للحياة، على أن تكون القدس عاصمة مشتركة لإسرائيل وفلسطين، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات السابقة".
كما بحث مع رئيس وزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو حل الدولتين استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقات السابقة"، مٌشددا على "ضرورة الامتناع عن أي أعمال يمكن أن تقوض هذا الحل".
وقال بيان صحفي منفصل صدر عن الامم المتحدة إن غوتيريس ونتنياهو "ناقشا الوضع في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة وتبادلا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية".
ويشارك عباس ونتنياهو في أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
-- (بترا)
م د/ ف ج
21/09/2023 06:08:21
MENAFN21092023000117011021ID1107110253
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.