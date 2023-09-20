طقس خريفي معتدل في المرتفعات والسهول وحار في بقية المناطق اليوم وارتفاع غدًا

عمان 21 أيلول (بترا)- أفادت إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها اليوم الخميس بأن درجات الحرارة، ستكون حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ والأجواء خريفية معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب التقرير، يطرأ يوم غدٍ الجمعة، ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة نسبيا في معظم المناطق، بينما تكون حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، يوم السبت المقبل لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية؛ وتكون الأجواء الحارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في بقية مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

اما الأحد، فيطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة نسبيا في معظم المناطق وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 13 - 18 درجات مئوية، وفي غرب عمان 29 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 15 وفي مرتفعات الشراة 26 - 14، وفي مناطق البادية 36 - 20، وفي مناطق السهول 31 - 19، وفي الأغوار الشمالية 38 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 26، وفي البحر الميت 38 - 25، وفي خليج العقبة 37 - 25 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ف ج

21/09/2023 06:03:38

