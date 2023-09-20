Thursday, 21 September 2023 08:07 GMT

طقس خريفي معتدل في المرتفعات والسهول وحار في بقية المناطق اليوم وارتفاع غدًا

9/20/2023 11:24:56 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 21 أيلول (بترا)- أفادت إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها اليوم الخميس بأن درجات الحرارة، ستكون حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ والأجواء خريفية معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وبحسب التقرير، يطرأ يوم غدٍ الجمعة، ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة نسبيا في معظم المناطق، بينما تكون حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، يوم السبت المقبل لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية؛ وتكون الأجواء الحارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في بقية مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
اما الأحد، فيطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة نسبيا في معظم المناطق وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 13 - 18 درجات مئوية، وفي غرب عمان 29 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 15 وفي مرتفعات الشراة 26 - 14، وفي مناطق البادية 36 - 20، وفي مناطق السهول 31 - 19، وفي الأغوار الشمالية 38 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 26، وفي البحر الميت 38 - 25، وفي خليج العقبة 37 - 25 درجة مئوية.
-- (بترا)
م ح/ف ج
21/09/2023 06:03:38

MENAFN20092023000117011021ID1107110252

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث