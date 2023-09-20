المركز القومي للمسرح يحتفل بالمولد النبوى بحفل إنشاد وأمسية شعرية.. السبت

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نفذ الفنان إيهاب فهمى، رئيس المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وصية الأديب الكبير الراحل

محمد أبو العلا السلامونى

الأخيرة، بإصداره العدد الجديد من مجلة المسرح، وعودة الإصدار الورقي مرة أخرى بعد توقف دام لعدة أشهر، بعد مناقشات طويلة حول تحويل المجلة لإصدار إلكتروني، والتي رحل "السلامونى" في إحدى الاجتماعات التي دارت فيها هذه المناقشات مدافعا عن استمرار الإصدار المطبوع، ليقوم رئيس المركز القومي للمسرح الجديد بإزالة كل العقبات والمشاكل التي واجهة المجلة خلال الآوانة الأخيرة ويعتمد إصدارها الجديد.



