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عمرو وهبة ينضم لأسرة مسلسل قائمة الأمانى مع شريف منير ورانيا يوسف

9/20/2023 11:24:53 PM
(MENAFN- Youm7) انضم الفنان عمرو وهبة إلى أسرة مسلسل "قائمة الأمانى" للفنان شريف منير تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت وإنتاج كريم أبو ذكرى، والمقرر بدء تصويره خلال الأسابيع المقبلة للعرض في موسم الأوف سيزون على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، ليكون ثانى المتعاقدين على العمل بعد رانيا يوسف التي انضمت منذ أيام.

وفى سياق متصل يواصل عمرو وهبة تصوير دوره في مسلسل "صوت وصورة" تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب "توبة"، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى ومقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية الشهر المقبل، والعمل بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، محمد كيلانى، ناردين فرج، ولاء الشريف، محمد كيلانى، وآدم الشرقاوى وصدقى صخر وعدد آخر من الفنانين.

وكان آخر أعمال عمرو وهبة مسلسل "حكايات جروب الدفعة" المكونة من 15 حلقة والذى تم عرضه على قناة ON في شهر فبراير الماضى، ومن بطولة شيرى عادل، ميدو عادل، عمرو وهبة، ولاء الشريف، بسمة داود، أحمد ماجد، صفاء الطوخى، تامر شلتوت، سامح السيد، ايمان الشريف، وئام مجدى، أسامة الهادى، بسمة نبيل، فاطمة محمد على، محمد دسوقى، ماركو ادوارد، كريم صبحى، بسنت حاتم.

"حكايات جروب الدفعة" سيناريو وحوار عمرو أبوزيد، نسمة سمير، ومحمد علوش، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف ودعاء عبدالوهاب، وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى.


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