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انطلاق الدورة الأولى لمهرجان الغردقة لسينما الشباب اليوم

9/20/2023 11:24:53 PM
(MENAFN- Youm7) تنطلق فعاليات الدورة الأولي لـ مهرجان الغردقة لسينما الشباب مساء اليوم الخميس في الساعة الـ8 مساء، ويشهد حفل الافتتاح
تكريم المخرج الأرميني ديفان أفيتسان وهو فنان متعدد المواهب كمنتج وكاتب سيناريو ومهندس صوت وحائز علي عدة جوائز سينمائية وصل عددها إلي 20 جائزة من بينها أفضل فيلم روائي لفيلمه الأخير بوابة إلي الجنة والتي حصل عليها من مهرجان أونتاريو السينمائي الدولي عام 2021.

وأيضا تكرم إدارة المهرجان الممثلة السورية سلاف فواخرجي والنجم هاني سلامة تقديرا لمسيرتهما الفنية.

افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

ومن المقرر حضور اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، نائبا عن الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، والمخرج عمر عبد العزيز، رئيس إتحاد النقابات الفنية، والمخرج عمر الجاسر، نائب رئيس إتحاد الفنانين العرب.

كما أنه من المقرر حضور عدد كبير من النجوم والفنانين، منهم حسين فهمي، وإلهام شاهين، وصفية العمري، ومحمود حميدة، ووفاء عامر، وصبري فواز، ومصطفي خاطر، وأحمد وفيق.


فيلم افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

يعرض في حفل حفل افتتاح المهرجان الفيلم القصير "برسوم يبحث عن وظيفة" للمخرج محمد بيومي، وتقدم الحفل الفنانة ميرنا وليد وابنتها التي ستتولي الترجمته باللغة الإنجليزية، ويتضمن إستعراضا لمسابقات المهرجان وأقسامه وفعالياته.


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