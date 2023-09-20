انطلاق الدورة الأولى لمهرجان الغردقة لسينما الشباب اليوم

وأيضا تكرم إدارة المهرجان الممثلة السورية سلاف فواخرجي والنجم هاني سلامة تقديرا لمسيرتهما الفنية.

ومن المقرر حضور اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، نائبا عن الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، والمخرج عمر عبد العزيز، رئيس إتحاد النقابات الفنية، والمخرج عمر الجاسر، نائب رئيس إتحاد الفنانين العرب.

كما أنه من المقرر حضور عدد كبير من النجوم والفنانين، منهم حسين فهمي، وإلهام شاهين، وصفية العمري، ومحمود حميدة، ووفاء عامر، وصبري فواز، ومصطفي خاطر، وأحمد وفيق.





يعرض في حفل حفل افتتاح المهرجان الفيلم القصير "برسوم يبحث عن وظيفة" للمخرج محمد بيومي، وتقدم الحفل الفنانة ميرنا وليد وابنتها التي ستتولي الترجمته باللغة الإنجليزية، ويتضمن إستعراضا لمسابقات المهرجان وأقسامه وفعالياته.