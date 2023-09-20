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تشييع جثمان والدة دينا الشربيني اليوم من مسجد المشير طنطاوي

9/20/2023 11:24:53 PM
(MENAFN- Youm7) تقام صلاة الجنازة على ليلى السيد والدة الفنانة دينا الشربيني اليوم الخميس بعد صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي.

وكانت دينا الشربيني كشفت عن رحيل والدتها من خلال حسابها على "إنستجرام"، وذلك بعد مرور 5 أشهر على رحيل والدها، حيث كتبت: "إنَّ لله وإنَّا إليهِ راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي/ ليلى السيد عبد الله، اللهم ارحم فقيدة قلبي وأنس وحشتها واجمعني بها في جنتك. اللهم ارحمها واغفر لها بقدر شوقي إليها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".


دينا الشربيني


ورحل والد دينا الشربينى عن عالمنا في شهر ابريل الماضى، وعرض لدينا الشربينى مؤخراً فيلم "تاج" الذى شاركت في بطولته إلى جانب تامر حسنى، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، اسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

وعرض لدينا الشربينى في موسم عيد الفطر الماضى فيلم "يوم 13" وشاركت في بطولته مع أحمد داود، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.


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