رجال أبراج معروفون بحرصهم على المال فى الخروجات والمصاريف.. أبرزهم الجدى

الحرص عند إنفاق المال من الصفات التي يمتلكها بعض الأشخاص، لكن نلاحظ أن عددا كبيرا من الرجال يبالغ فى إدخار المال ، ومن خلال علم الأبراج نستعرض أبرز

رجال الأبراج الفلكية المعروفين بالبخل الشديد وفقًا لما أشارت إليه مايا ناجي خبيرة الأبراج.

رجل برج الثور من الشخصيات الحريصة التي

تخشى صرف الأموال خوفًا من المستقبل، على حسب اعتقاده، أيضًا لا يفضل إنفاق أي مصروفات بدون فائدة، بالرغم من شخصيته الجذابة وتمتعه ببعض الصفات الطيبة لكنه شخص بخيل.

يمتاز مولود برج الجد بشخصيته طيبة القلب وجميلة الملامح يمتلك العديد من الصفات التي تجذب الآخرين له، لكن دائمًا يحسبها جيداً قبل أى خطوة يخطوها، ويستغرق ساعات في التفكير

قبل الشراء، ويرفض إنفاق أي مبالغ مالية في أشياء ليس لها فائدة.



مولود برج السرطا صاحب خيال واسع ويجيد التعامل، لكنه يميل احيانا إلى البخل

بسبب حبه للنقود فيخشى إنفاقها في أشياء من وجهة نظره لا تستحق، فهو من الشخصيات التي تنجذب للإدخار بشكل كبير جدًا ويرفض الدخول في أي مشاريع ربحها غير مستقر.



بالرغم من أن برج القوس من الشخصيات المحبة للسفر ومفرط فى إنفاق المال، لكنه يرفض أن ينفق على الآخرين حتى لو على شريك حياته حتى إنه يرفض دفع أي أموال لا تعود عليه بفائدة.







