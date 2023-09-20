حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 21 سبتمبر على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى





برج الدلو من الأبراج الترابية، والتى تتميز بالشخصية القوية للغاية، وأسرته عنده فى المقام الأول، وملتزم لأبعد الحدود وتقليدى فى التعامل، ومزاجى وعصبى للغاية، وعقلانى بدرجة كبيرة، وعاطفى لكنه لا يظهر مشاعره بسهولة.

يتسم مولود

برج الدلو بالذكاء، لكنه مع ذلك روتينى للغاية، ويعشق الالتزام بالنص، ويكره الخروج عنه، وعصبى وقد ينتابه بعض الشك فى الكثير من الأحيان بسبب قوة ملاحظته المبالغ فيها للغاية، ما يحجب عواطفه عن الآخرين ولا يمنح الثقة بسهولة، ملتزم وأمين وواثق من نفسه وكتوم.

ومن مشاهير برج الدلو المطربة ماجدة الرومى، وفى إطار هذا السياق يقدم

"اليوم السابع"

توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

الروتين الحياتى يختلف فى الواقع عن الروتين العملى، لذا فإلزامك بالقواعد والقوانين يخلق منك شخصا عاديا، على الرغم من كونك مميزا، لذلك يمكن بعض المجازافات العقلانية أن تفى بالمطلوب، لهذا اسعى ولكن بشكل جديد دوماً.

إظهار الجانب الإنسانى لشريكك والمقربين ليس نقطة ضعف، بل إن الانكفاء على الذات وعدم البوح بما يدور فى عقلك هو الأزمة الحقيقة التى تمر بها، فحاول الترويح عن نفسك من وقت لآخر، وأيضاً التفكير بصوت عالٍ مع المقربين منك.

الروتين هو ما يقلل بداخلك الشغف والطموح، لذا اكسر الروتين من وقت لآخر بممارسة رياضات جديدة، وخض تجارب جديدة تحسن من جانبك النفسى والصحى البدنى.

فترة مهمة فى حياة مواليد برج الدلو يتبعها تغييرات طفيفة ولكنها تفرض عليك إظهار أفضل نسخة ممكنة منك، فحاول اغتنام تلك الفرصة والاستمتاع بالحياة.





برج الحوت برج مائى، لديه العديد من الصفات الإيجابية، فهو عقلانى وحساس وعاطفى ويفكر بحكمة ومنطق، وشجاع وجرىء ومتهور أحياناً، يجمع بين العقلانية والعاطفة، ولو أن العاطفة تلعب الجزء الأكبر بشخصيته، مما يجعله قادر على التعامل مع الآخرين.

برج الحوت برج عاطفى للغاية ومحب للجميع، وحساس يتأثر بما حوله، وعنيد وعصبى أحياناً، ولكنه رقيق القلب يستطيع تجاوز كل شىء، يسعى لتحقيق أحلامه على أرض الواقع، وأمين وعملى، لديه حدس فائق يميزه عن الآخرين.

ومن مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، وفى إطار هذا السياق يقدم

"اليوم السابع"

توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

بعض المعوقات تؤثر بك عاطفياً فى تلك المرحلة، ما يخلق ضغطا عصبيا كبيرا يؤثر بشكل سلبى على عملك، حاول تجاوزها بقدر الإمكان واستكمال السعى للوصول لما تبغاه، وتفكيرك وعملك هو ما سيستمر.

المشاعر المضطربة أحياناً تشوشك عما أنت بصدده حالياً، فلا تسمح لبعض المشاعر السلبية أن تطفو فوق أخرى وتعكر صفو سعادتك، استمتع بالمتاح، واسعى للأفضل، ستصنع المستحيل.

الحوت على الجانب البدنى يحتاج لبذل مجهود أكبر المرحلة المقبلة، أما عن التعب النفسى فلا يحتاج إلا لبعض الإرشادات التى من الممكن الحصول عليها من نصائح المقربين، استمع أكثر واكتسب طرق للتفكير العميق.

وعلى الرغم من أن الحوت يرى تلك المرحلة مرحلة تقلبات، إلا أنها مرحلة ممتازة لوضع قدم أخرى على الطريق الجديد، كما أن تلك المرحلة ستصبح ذكرى جميلة يسردها للآخرين فى المستقبل.





برج الجدى قوى ومسيطر ولديه روح مرحة بجانب "كاريزمته" الملحوظة، ويتميز بالاعتدال إلى حد ما، حيث يتوسط ما بين العقلانية والعاطفية، كما هو الحال فى قراراته الحياتية، واجتماعى للغاية وصاحب حضور مميز، ولبق وقادر على التفاوض، ومثالى أحياناً، وقادر على تحمل المسئولية.

ويتسم مولود

برج الجدى بالذكاء، فهو قادر على اتخاذ قرارات مهمة فى المواقف الصعبة، ويستطيع الجمع بين العقلانية والعاطفية فى خطاباته، ما يمنحه القبول والإقناع.

ومن مشاهير برج الجدى النجمة أنغام، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع"

توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

تحتاج إلى المزيد من العمل على ذاتك بما يسمح لك بالتطور والتأقلم مع المستجدات، فطريقتك العتيقة والمثالية فى أغلب الأوقات قد لا تؤدى المطلوب منها، على الرغم من كونها أصح، ولكن هناك عوامل تفرض تغيرات جديدة.

حاول بقدر الإمكان الابتعاد عن النمط السائد فى العلاقات الإنسانية، فلتتحرر قليلاً، ولتكن بشخصيتك الحقيقية مع المقربين منك، تلك المساحة التى تفسحها لشريكك والمقربين تمنحك الاستقرار والأمان.

تحتاج لبذل مجهود بدنى أكبر فى المرحلة المقبلة، فالاعتماد على التفكير وحده دون الخوض فى الموضوع بمشقة وتعب وحركة ومجهود يفقدك أهم ميزة إلا وهى الاحتكاك مع الواقع بمشاكله وأزماته.

مرحلة جيدة على الصعيد العام، يلزمها تخطيط وتفكير عميق حول المستقبل القريب والبعيد، مع تغييرات فى كل المناحى تجعل منك شخص أفضل بتفكير أعمق وأكثر قدرة على المواكبة والاستمرار والمرونة.





برج الحمل من الأبراج النارية الذكية للغاية، والتى من صفاتها الذكاء الشديد والعصبية المفرطة، ومتقلب المزاج، ونشيط وطموح للغاية، ومتسرع ومتهور فى بعض قراراته أحياناً، وواثق بنفسه ومعتد بذاته جداً، وصاحب شخصية مميزة.

برج الحمل من الشخصيات الصريحة الواضحة جداً، يبقى الأمور بسيطة، ولكنه قادر على اكتشاف وفهم وتحليل أعقد المسائل، وأمين ومحبوب اجتماعياً، فأفعاله غير متوقعة، ويتميز بالمرونة والغموض أحياناً.

ومن مشاهير برج الحمل الفنانة شيرى عادل، وفى إطار هذا السياق يقدم

"اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

بعض النجاحات البسيطة الحالية على الصعيد المهنى لكنها غير كافية فى تلك المرحلة، حيث تحتاج إلى تطوير ذاتك بشكل أفضل ويتناسب مع المتغيرات العديدة المقبلة، نجاحك الحالى لا يمكن الارتكاز عليه وحده، اسعى للمزيد.

علاقتك الحالية مضطربة ولكنها مع ذلك تعطيك راحة نفسية أكبر، وثقة بالذات مع الوقت لاتخاذ قرارات حياتية ومصيرية أفضل، فالتأخير أفضل من التسرع فى تلك المواقف، فلديك ذكاء شديد يجب عليك استغلاله فى السيطرة على المشكلات التى قد تواجهك فى علاقتك العاطفية.

تحسن نسبى على الصعيد البدنى لكنك تحتاج لمجهود أكبر وممارسة الرياضة بشكل منتظم، فالجانب النفسى فى أفضل حالاته من حيث القدرة على التفكير والثقة بالنفس فى اتخاذ القرارات.

المراحل العمرية تتميز بمتغيرات عدة، وتميز كل منها بالشكل المناسب، ويعطيك قدرة أكبر على اكتساب خبرات جديدة وعديدة تميزك عن غيرك، لذلك استمر فى الاستمتاع بتلك المتغيرات وكأنها مغامرات جديدة.





يمتاز مولود برج العذراء

بالعديد من المميزات الإيجابية فهو شخص طيب القلب ويجيد اختيار الألوان لذلك تتسم إطلالته اليومية بالأناقة، وقادر على تحمل الضغوطات والعمل على حل المشكلات، وعاشق لترتيب كل شىء فى حياته.



مولود برج العذراء شخص طيب القلب وجميل الملامح ومحب للسفر وتكوين العلاقات، ويمتلك قدرا كبيرا من الطاقة الإيجابية، وشخصية تجيد التعامل مع الآخرين.

ومن مشاهير برج العذراء الفنانة عبلة كامل، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حاول أن تعمل بجدية وبمجهود قوى خلال الفترة الحالية أيضًا يفضل أن تفكر أو تحاول تقارب الآراء بينك وبين زملائك حتى تحافظ على مستواك المهني القوي خلال الفترة المقبلة.

تمر ببعض الضغوطات التى تسبب لك التوتر فى علاقتك بشريك حياتك، لذا حاول أن تتخلص من الضغط النفسى خلال الفترة المقبلة لكى تحافظ على استقرار العلاقة بينك وبين الشريك.

ابتعد عن الأمور التى تتسبب لك فى الشعور بالتوتر الذى يؤثر عليك بشكل سلبى، وتخلص من الضغط الذى تشعر به واعمل على تحسين حالتك النفسية.

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يحصل على هدايا وشهادة تقدير، وبعض الأموال خلال الفترات المقبلة، وحلولا لبعض المشكلات التى حدثت فى الماضى.









يمتاز مولود

برج الجوزاء

بالعديد من المميزات، فهو شخص قيادى ناجح بعمله وعاشق لممارسة الرياضة ومحب للسفر وخوض المغامرات المثيرة، وتناول الطعام مع أصدقائه.

يمتاز مولود برج الجوزاء بالعديد من المميزات الإيجابية، فهو طيب القلب وسريع التسامح، ويمتلك قدرا كبيرا من الحنان، وقادر على تكوين العلاقات الاجتماعية، ويتصف بشخصية متقلبة المزاج.

ومن مشاهير برج الجوزاء الفنان أحمد مكى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

تمثل درعا مهما فى فريقك، فحاول أن تحافظ على تقديم الدعم بشكل كلى لزملائك، وحاول أيضاً أن تبتعد عن التدخل فى أى خلافات تتسبب فى توقف عملك.

يفضل أن تشارك تفاصيل يومك مع شريك حياتك وتتناقش معه فى كل ما يخص حياتك المستقبلية، وتجاهل الخلافات الماضية كى تستطيع أن تبدأ معه بداية جديدة كما كنت تحلم.

أنت بحاجة للحد من القلق الذى تشعر به، وحاول أن تغير من روتينك اليومى، وابتعد عن الكسل والنوم لعدد ساعات طويلة، وتجنب الدخول فى خلافات تؤثر على صحتك النفسية.

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء خلال الفترات المقبلة

حدوث بعض التغيرات التى تساعدك فى الحصول على بعض القرارات التى تؤهلك للسفر إلى الخارج.









يتسم مولود برج الثور بطيبة القلب وصدق المشاعر والقدرة على التصرف بإيجابية مع شريك حياته، ومن أبرز صفات مولود هذا البرج، أنه يجيد التصرف عند تعرضه لمواقف سلبية.

يتصف مولود برج الثور بالعديد من الصفات الطيبة، فهو يميل إلى الهدوء وعاشق للسفر، ويمتلك حظا كبيرا فى النجاح فى حياته لأنه شخص يجيد التخطيط ومحب للرحلات.

ومن مشاهير برج الثور الفنانة نانسى عجرم، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حاول مرة أخرى وضع خطة جديدة تساعدك فى سرعة الوصول إلى هدفك، الذى تحلم به طوال الوقت، كما عليك الاجتهاد فى عملك خلال الفترة المقبلة.

حافظ على حالة التفاهم بينك وبين شريك حياتك، وتخلص من العوامل التى تتسبب فى إثارة المشاكل بينكما، وقدم له الدعم وجدد حياتك معه حتى تتخلص من الشعور بالملل.



حافظ على صحتك وتناول كميات كثيرة من المياه وتحلى بالهدوء وابتعد عن الكسل، وتناول أطعمة صحية فى الفترات المقبلة وتجنب بعض العادات غير الصحية.



حظك يقودك للسفر خلال الفترة المقبلة، ويمكن أن تحصل على بعض التغيرات الإيجابية فى الفترة الحالية فى مجال عملك، ويمكن أن تحصد عددا كبيرا من الهدايا.





وعلى الرغم من أن برج السرطان يتمتع بسرعة بديهة عالية وعقل عاطفى متطور، إلا أن مواليد هذا البرج

لا يثقون بأحد بسهولة، وعاشق للتحدى ويتسم بالشجاعة والقدرة على مواجهة المخاطر.

يتسم مولود برج السرطان بالمرونة بعض الشىء فى المواقف العملية والعاطفية، ومن المعروف أيضًا أنه حريص جدًا ولا يفصح عن مشاعره بسهولة، ودائماً ما يحرص على التواجد بمنزله أغلب الوقت.

ومن مشاهير برج السرطان الأميرة ديانا، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

كل الجهد الذى بذلته فى الفترة الماضية الآن أنت قادر على حصاده، كما أن مكاسب مالية فى طريقها إليك فعليك استثمارها بشكل جيد، لكن يفضل أن تستشير بعض الزملاء قبل اتخاذ أى قرار.

علاقتك بالحبيب فى طريقها إلى التطور، ربما قد تتخذ قرارا بالزواج منه، لكن عليك التفكير جيدًا وقراءة ما بين السطور حتى لا تتسرع فى هذا القرار المهم الذى يؤثر على حياتك بأكملها.

ممارسة الأنشطة اليومية تمنح جسدك الطاقة الإيجابية اللازمة، فعليك أن تسعى دائمًا لبذل جهد حتى لا يشعر جسدك بالخمول الذى قد يؤثر عليه سلبًا.

ربما تسمع أخبارا سعيدة اليوم ستغير من حياتك تمامًا، وتجعلك فى المقدمة، خاصة على المستوى المهنى والتعليمى والعملى، فلا داعى للخوف بشأن مستقبلك أنت تسير فى الطريق السليم.





يمتاز مولود برج الأسد بالعديد من المميزات فهو شخص عاقل وهادئ وجاد لكنه عصبى

وكثير الكلام، وأحيانا يميل إلى العزلة، وصديق مخلص، وكريم وعطوف وحنون، ومحب للعمل والسفر والحياة

وشخص ملتزم ومتزن.

مولود

برج الأسد شخص طموح وقادر على تحقيق أهدافه، ويمتلك سرعة كبيرة فى تنفيذ نشاطات كثيرة ومختلفة وفى أقل وقت قادر على تحمل المسئولية، وشخصية رومانسية.

ومن مشاهير برج الأسد الفنان تامر حسنى، ويقدم "ليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

أنت مثابر ومجتهد لذا جدد خططك بشكل مستمر، وحاول أن تعمل من جديد وتقوى نقاط ضعفك حتى تحقق أفضل النتائج المهنية التى تحلم بها طوال الوقت.

تطورات فى العلاقة بينك وبين شريك حياتك بشكل سريع، لذا احرص على تقديم الهدايا والدعم النفسى، وحاول أن تمارس ذكاءك العاطفى، وتخلص من القيود والعوامل التى تثير المشاكل بينك وبينه.

حافظ على صحتك وتخلص من التدخين وتخلى عن السهر لساعات طويلة من الليل، وحاول العودة مرة أخرى لممارسة التمارين الرياضية خلال الفترة الحالية.

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد بأن يحصل على الحظ الوفير، وتحقيق نجاحات ملموسة فى الفترات المقبلة، ويمكن أن يكون هناك إتمام زواج فى الفترة الحالية.





يعرف مولود

برج الميزان بـ"التوازن"، فهو خبير فى التواصل ومعروف بقدرته على حل النزاعات، كما يعمل على تحقيق العدل بين الناس، ورومانسى من الدرجة الأولى وناجح فى عمله.

يحب برج الميزان الارتباط بالأشخاص الساحرين والجذابين والأذكياء، وغالبًا ما يختار شركاء يتسمون بحسن المظهر. ومن المعروف أيضًا أن لديه طريقة مميزة فى التعامل مع من حوله.

ومن مشاهير برج الميزان بليغ حمدى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

فيما يتعلق بالمسائل المالية، تتخذ قرارا حكيما اليوم، ونصيحة الفلك لك هى طائر باليد خير من 10 على الشجرة، فاستمع إلى صوتك الداخلى ولا تتجاهله.

حاول التواصل مع شريك حياتك، ولا تجعل مشاغلك تجعلك تتجاهله، فقد حان الوقت لتحسين علاقتك به، وتصطحبه معك إلى مكان جديد يتسم بالمظاهر الطبيعية المميزة التى تساعدكما على تكوين ذكرى جميلة.

في العادة ينصحك الطبيب بممارسة الرياضة بشكل يومى، فحاول أن تلتزم بها مع اتباع نظام غذائى صحى تستفيد منه، والحرص على تناول الماء بشكل مستمر طول اليوم.

امنع نفسك من التدخل فى أى مشادات مع الأشخاص العدوانيين الذين يتلاعبون بالحقائق دائمًا، وانتبه لنفسك وركز على تطويرها حتى تصل للمكانة التى تحلم بها.





مولود

برج القوس

دائمًا متفائل وغالبًا ما تكون أحلامه كبيرة، ويسعى إلى تحسين ذاته وتطويرها طوال حياته، كما أنه يقدر الشراكات التى تمنحه مساحة للتنفس، ويكره الارتباط بمكان أو موقف ما.

يتمتع مولود برج القوس بصفات أخرى منها الروح الحرة والمغامرة، ويبحث دائمًا عن التجديد والتغيير فى حياته، ومشاعره رقيقة ويميل دائمًا للصراحة والوضوح.

ومن مشاهير برج القوس الفنانة لبلبة، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

ستتأثر بشكل كبير بما يدور حولك خاصة أنك تشعر بحالة عدم من الارتياح وممتلئ بالطاقة السلبية، لذلك عليك أن تضاعف جهودك حتى لا تكون محط انتقاد من قبل زملائك، خاصة أن أخطاءك أصبحت ملحوظة بمجال عملك.

سوف تشهد حياتك العاطفية توتراً كبيراً خلال الفترة المقبلة، فعلاقتك مع شريك حياتك أصبحت تتسم بالملل والفتور، لذلك اعلم أنها فترة حاسمة جداً فقد تخسر فيها شريكك، إذا لم تقدم قرارات حاسمة لتغيير حياتك معه للأفضل.

يجب أن تتبع نظاما غذائيا صحيا، فهذا أفضل بكثير من استشارة الآخرين المبنية على أسس غير صحية، وتسبب لك مشاكل أنت فى غنى عنها هذه الفترة، بالإضافة إلى ضرورة شرب الماء والعصائر الطازجة.

يبشرك علماء الأبراج والفلك أن هذه الفترة ستصدر عددا من القرارات التى قد تؤثر عليك إيجابيًا، خاصة على الصعيد العائلى، فعليك أن تأخذ خطوة للأمام من أجل رؤية المشهد بشكل أوضح.





يتسم مواليد برج العقرب

بأنهم عاطفيون وأقوياء للغاية، ومسيطرون جدًا فى قراراتهم ويتمتعون بشخصية قيادية مميزة، ويعشقون أعمالهم ويجيدون فيها، ويتسم بالطموح الذى يدفعه للتخطيط لتحقيق المزيد من النجاحات.

يحظى صاحب برج العقرب بصفات كثيرة مميزة منها احترام الآخرين، فهو صاحب مشاعر جياشة وحنون، وشجاع وحافظ للأسرار، ويعشق أسرته ويستطيع تحمل المسئولية.

ومن مشاهير برج العقرب هند رستم، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

تجد نفسك مميزا اليوم نتيجة اجتهادك فى العمل، ما يدفعك لتقديم المزيد من الأفكار الجيدة التى تلقى إعجاب رؤسائك، وتطبق خلال الفترة المقبلة، ما يزيد من رصيدك المهنى فى عملك.

انتظر المزيد من المفاجآت السارة التى تسعد قلبك، وتثبت لك حسن اختيارك لشريك حياتك، فالمواقف وحدها التى تمتلك القدرة على إظهار معادن الأشخاص، فاسعد باختيارك الجيد.

حالتك الصحية مستقرة وممتازة، وذلك بسبب ضبطك لمواعيد نومك الذى ساعدك فى الحفاظ على رشاقتك ولا تحتاج سوى الاستمرار على النظام الصحى الذى وضعته لنفسك.

تعيش حياة رومانسية هادئة مع شريك حياتك، ما يؤثر عليك بشكل إيجابى مع مرور الوقت، ويجعلك تشعر بالسعادة والراحة النفسية.