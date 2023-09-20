وصفات طبيعية من زيت اللوز للعناية بالبشرة.. لوجه صافٍ وجذاب

يحتوى زيت اللوز على العديد من العناصر الغذائية مثل فيتامين" أ "وفيتامين "هـ "والزنك وأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تساعد في علاج العديد من مشاكل البشرة، كما تمدها بفوائد صحية مختلفة، لذلك يساعد على ترطيب البشرة وتفتيحها ويقلل من الهالات السوداء أسفل العينين وغيرها من الفوائد، لذلك نستعرض في هذا التقرير، وصفات طبيعية من زيت اللوز للعناية بالبشرة، وفقاً لما ذكره موقع "thechannel46".





تحضير حفنة من حبات اللوز و2-3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتو ، ثم وضع اللوز في وعاء المطحنة ثم مزجه مع الزيت ثم إزالة التراكم وخلطه مع بقية اللوز المخلوط قبل البدء في خلطه مرة أخرى، ثم زيادة سرعة الخلاط مرة أخرى للحصول على قوام ناعم، ثم إضافة ملعقة صغيرة من زيت الزيتون مع إضافة المزيد من الزيت إذا لم يتم مزج اللوز بشكل صحيح، مع الاستمرار في الخلط للحصول على عجينة ناعمة ثم وضع الخليط في وعاء زجاجي وحفظ الوعاء لمدة 14 يومًا تقريبًا، ثم تصفية الزيت .





يجب تحضير بضع قطرات من زيت اللوز وغسل الوجه وتجفيفه ثم وضع الزيت على البشرة بأطراف الأصابع وتركه عدة دقائق ثم غسل الوجه وتجفيفه حتى تمتصه البشرة ولا داعى لغسل الوجه حيث يساعد الزيت على ترطيب البشرة .





ويمكن استخدام زيت اللوز كمنظف للوجه، حيث يساعد فى التخلص من أي آثار متبقية للمكياج أو أي شوائب أخرى ويجعل البشرة نظيفة، وذلك من خلال تحضير بضع قطرات من زيت اللوز وفركها بين راحة اليد، مع تدليك الوجه بلطف لعدة دقائق ثم غسل الوجه بالماء.





يساعد زيت اللوز في إزالة المكياج والتخلص من التصبغ والاسمرار والندبات، وذلك من خلال خلط بضع قطرات من زيت اللوز وعصير الليمون بكميات متساوية، ثم إضافة ملعقة صغيرة من العسل، ووضع الخليط على المناطق المصابة بالوجه وتركه لمدة 15 دقيقة قبل غسله بالماء مع تكرار الوصفة للحصول على نتيجة إيجابية.





يساعد زيت اللوز في تقليل ظهور أكياس العين والهالات السوداء، وذلك من خلال وضع الزيت تحت العينين كل ليلة قبل النوم للحصول على نتيجة إيجابية.















