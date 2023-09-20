وصفات طبيعية من زيت اللوز للعناية بالبشرة.. لوجه صافٍ وجذاب
التاريخ
9/20/2023 11:24:50 PM
(MENAFN- Youm7)
يحتوى زيت اللوز على العديد من العناصر الغذائية مثل فيتامين" أ "وفيتامين "هـ "والزنك وأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تساعد في علاج العديد من مشاكل البشرة، كما تمدها بفوائد صحية مختلفة، لذلك يساعد على ترطيب البشرة وتفتيحها ويقلل من الهالات السوداء أسفل العينين وغيرها من الفوائد، لذلك نستعرض في هذا التقرير، وصفات طبيعية من زيت اللوز للعناية بالبشرة، وفقاً لما ذكره موقع "thechannel46".
وصفات طبيعية من زيت اللوز للعناية بالبشرة
وصفة لعمل زيت اللوز في المنزل
تحضير حفنة من حبات اللوز و2-3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتو ، ثم وضع اللوز في وعاء المطحنة ثم مزجه مع الزيت ثم إزالة التراكم وخلطه مع بقية اللوز المخلوط قبل البدء في خلطه مرة أخرى، ثم زيادة سرعة الخلاط مرة أخرى للحصول على قوام ناعم، ثم إضافة ملعقة صغيرة من زيت الزيتون مع إضافة المزيد من الزيت إذا لم يتم مزج اللوز بشكل صحيح، مع الاستمرار في الخلط للحصول على عجينة ناعمة ثم وضع الخليط في وعاء زجاجي وحفظ الوعاء لمدة 14 يومًا تقريبًا، ثم تصفية الزيت .
زيت اللوز
وصفة زيت اللوز لبشرة ناعمة وخالية من العيوب
يجب تحضير بضع قطرات من زيت اللوز وغسل الوجه وتجفيفه ثم وضع الزيت على البشرة بأطراف الأصابع وتركه عدة دقائق ثم غسل الوجه وتجفيفه حتى تمتصه البشرة ولا داعى لغسل الوجه حيث يساعد الزيت على ترطيب البشرة .
وصفات من زيت اللوز للعناية بالبشرة
وصفة زيت اللوز لتنظيف الوجه
ويمكن استخدام زيت اللوز كمنظف للوجه، حيث يساعد فى التخلص من أي آثار متبقية للمكياج أو أي شوائب أخرى ويجعل البشرة نظيفة، وذلك من خلال تحضير بضع قطرات من زيت اللوز وفركها بين راحة اليد، مع تدليك الوجه بلطف لعدة دقائق ثم غسل الوجه بالماء.
وصفات طبيعية من زيت اللوز للعناية بالبشرة
وصفة زيت اللوز لإزالة المكياج
يساعد زيت اللوز في إزالة المكياج والتخلص من التصبغ والاسمرار والندبات، وذلك من خلال خلط بضع قطرات من زيت اللوز وعصير الليمون بكميات متساوية، ثم إضافة ملعقة صغيرة من العسل، ووضع الخليط على المناطق المصابة بالوجه وتركه لمدة 15 دقيقة قبل غسله بالماء مع تكرار الوصفة للحصول على نتيجة إيجابية.
وصفة زيت اللوز للتخلص من الهالات السوداء
يساعد زيت اللوز في تقليل ظهور أكياس العين والهالات السوداء، وذلك من خلال وضع الزيت تحت العينين كل ليلة قبل النوم للحصول على نتيجة إيجابية.
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