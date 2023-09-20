5 فوائد نفسية وجسمية للضحك عند الوقوع فى مشكلة

5 فوائد نفسية وجسمية للضحك عند الوقوع فى مشكلة
التاريخ
9/20/2023 11:24:50 PM
(MENAFN- Youm7) في كل مرة نشاهد فيها فيلم كارتون" الأسد الملك"، نلاحظ أن "تيمون وبومبا" لهم العديد من الحكم التي لها مرجع نفسي، مثل "إحنا بنصحك في وش المخاطر"، وهي النصيحة التى نصح بها شخصية تيمون لسيمبا، قد تبدو تلك المقولة وكأنها تدعو للتفاهة إلا أن الضحك في الأزمات بحسب ما نشره موقع "independent"، له العديد من الفوائد للصحة العامة
والصحة النفسية التى تعرف معا بالنفسجسمية، أو كما سمعنا في الأغنية الشهيرة لجيل التسعينات "أضحك بقى وافردها ياعم" للمطربة حنان، في حالة من الحماس للضحك، سواء بمفردنا أو مع أقرب الأشخاص لنا، وقد نخلق من هذه الأزمات أحلى الأوقا والذكريات ، لذا نستعرض تلك الفوائد للجسم والنفس للضحك خاصة وقت حدوث مشكلة أو أزمة للتعامل مع الأمور ببساطة كما يلي.
احلى الاوقات
الضحك مفيد لصحتك
يعد الضحك مفيد في التخفيف من التوتر والإجهاد الجسدي، حيث يترك العضلات مسترخية لمدة تصل إلى 45 دقيقة، كما يعزز جهاز المناعة، حيث يقلل من هرمونات التوتر ويزيد من الخلايا المناعية والأجسام المضادة لمكافحة العدوى، إلى جانب أنه يعمل على حرق السعرات الحرارية، حيث أثبتت إحدى الدراسات أن الضحك لمدة 10 إلى 15 دقيقة يومياً يمكن أن يحرق ما يقرب من 40 سعرة حرارية. يخفف من الحزن
"خليك في منتهى السعادة".. فالضحك أكثر من مجرد فترة للراحة من الحزن والألم، فهو يمنحك الشجاعة والقوة للعثور على مصادر جديدة لمعنى الحياة والأمل، حتى في أصعب الأوقات، ويمكن للضحك أو حتى مجرد الابتسامة أن تقطع شوطا طويلاً نحو جعلك تشعر بالتحسن، كما إن الضحك معديا حقا، فمجرد سماع الضحك يهيئ عقلك ويهيئك للابتسام والمشاركة في المرح.
الضحك
الضحك يساعدك على البقاء بصحة نفسية وعقلية
الضحك يجعلك تشعر بالارتياح، ويبقى هذا الشعور الإيجابي معك حتى بعد أن يهدأ الضحك، وتساعدك الفكاهة أيضاً فى الحفاظ على نظرة إيجابية ومتفائلة خلال المواقف الصعبة وخيبات الأمل والخسارة. التخلص من الألم
الضحك يوقف المشاعر المؤلمة، فلا يمكنك أن تشعر بالقلق أو الغضب أو الحزن عندما تضحك، كما أنه يساعدك على الاسترخاء وإعادة شحن طاقتك، فهو يقلل من شعورك بالتوتر ويزيد من طاقتك الإيجابية، مما يتيح لك الاستمرار في التركيز وإنجاز المزيد، كما أنه يسمح لك برؤية المواقف في ضوء أكثر واقعية وأقل تهديدا، و يساعدك على تجنب الشعور بالإرهاق .
فوائد الضحك
يقوي العلاقات الاجتماعية
والضحك مع الآخرين له فوائد أكثر بكثير مما تفعله مما تضحك بمفردك، فكلما أدخلت المزيد من الضحك في حياتك، كلما شعرت بالسعادة أنت ومن حولك، كما أنه أحد أكثر الأدوات فعالية للحفاظ على العلاقات الإجتماعية الجديدة .
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