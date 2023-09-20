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5 فوائد نفسية وجسمية للضحك عند الوقوع فى مشكلة

9/20/2023 11:24:50 PM
(MENAFN- Youm7) في كل مرة نشاهد فيها فيلم كارتون" الأسد الملك"، نلاحظ أن "تيمون وبومبا" لهم العديد من الحكم التي لها مرجع نفسي، مثل "إحنا بنصحك في وش المخاطر"، وهي النصيحة التى نصح بها شخصية تيمون لسيمبا، قد تبدو تلك المقولة وكأنها تدعو للتفاهة إلا أن الضحك في الأزمات بحسب ما نشره موقع "independent"، له العديد من الفوائد للصحة العامة
والصحة النفسية التى تعرف معا بالنفسجسمية، أو كما سمعنا في الأغنية الشهيرة لجيل التسعينات "أضحك بقى وافردها ياعم" للمطربة حنان، في حالة من الحماس للضحك، سواء بمفردنا أو مع أقرب الأشخاص لنا، وقد نخلق من هذه الأزمات أحلى الأوقا والذكريات ، لذا نستعرض تلك الفوائد للجسم والنفس للضحك خاصة وقت حدوث مشكلة أو أزمة للتعامل مع الأمور ببساطة كما يلي.


احلى الاوقات


الضحك مفيد لصحتك

يعد الضحك مفيد في التخفيف من التوتر والإجهاد الجسدي، حيث يترك العضلات مسترخية لمدة تصل إلى 45 دقيقة، كما يعزز جهاز المناعة، حيث يقلل من هرمونات التوتر ويزيد من الخلايا المناعية والأجسام المضادة لمكافحة العدوى، إلى جانب أنه يعمل على حرق السعرات الحرارية، حيث أثبتت إحدى الدراسات أن الضحك لمدة 10 إلى 15 دقيقة يومياً يمكن أن يحرق ما يقرب من 40 سعرة حرارية.

يخفف من الحزن

"خليك في منتهى السعادة".. فالضحك أكثر من مجرد فترة للراحة من الحزن والألم، فهو يمنحك الشجاعة والقوة للعثور على مصادر جديدة لمعنى الحياة والأمل، حتى في أصعب الأوقات، ويمكن للضحك أو حتى مجرد الابتسامة أن تقطع شوطا طويلاً نحو جعلك تشعر بالتحسن، كما إن الضحك معديا حقا، فمجرد سماع الضحك يهيئ عقلك ويهيئك للابتسام والمشاركة في المرح.


الضحك


الضحك يساعدك على البقاء بصحة نفسية وعقلية

الضحك يجعلك تشعر بالارتياح، ويبقى هذا الشعور الإيجابي معك حتى بعد أن يهدأ الضحك، وتساعدك الفكاهة أيضاً فى الحفاظ على نظرة إيجابية ومتفائلة خلال المواقف الصعبة وخيبات الأمل والخسارة.

التخلص من الألم

الضحك يوقف المشاعر المؤلمة، فلا يمكنك أن تشعر بالقلق أو الغضب أو الحزن عندما تضحك، كما أنه يساعدك على الاسترخاء وإعادة شحن طاقتك، فهو يقلل من شعورك بالتوتر ويزيد من طاقتك الإيجابية، مما يتيح لك الاستمرار في التركيز وإنجاز المزيد، كما أنه يسمح لك برؤية المواقف في ضوء أكثر واقعية وأقل تهديدا، و يساعدك على تجنب الشعور بالإرهاق .


فوائد الضحك


يقوي العلاقات الاجتماعية

والضحك مع الآخرين له فوائد أكثر بكثير مما تفعله مما تضحك بمفردك، فكلما أدخلت المزيد من الضحك في حياتك، كلما شعرت بالسعادة أنت ومن حولك، كما أنه أحد أكثر الأدوات فعالية للحفاظ على العلاقات الإجتماعية الجديدة .



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