حشرات تظهر بكثرة فى فصل الخريف.. هذه طرق التخلص منها

يظهر البق في ثنايا المفروشات خاصة السراير والمراتب، كما يعتبر البق من الحشرات المزعجة للغاية لأنها تنشط وتتكاثر في الجو الدافيء، فلذلك تعتبلا المنازل بيئة خصبة لتكاثرها، وعن كيفية التخلص من البق، التهوية باستمرار، مع استخدام المكنسة الكهربائية، أما إذا أصاب البق الأثاث الخشبي فيجب التخلص منه فوراً.

يصبح الذباب أكثر إزعاجًا عندما تنخفض درجات الحرارة ويبحث عن الدفء، فالطقس البارد يتسبب في تباطؤ الذباب غالبًا ما يكونون في حالة سبات وينتظرون وصول الطقس الدافئ، ولكن إذا وجدوا مكانًا دافئ، مثل منزلك، فيمكنهم البقاء نشطين طوال العام، كما إن

ذباب الفاكهة

يتكاثر على الفواكه وبعض الخضراوات، خاصة غير المغطاه والموجودة في أماكن رطبة، لذا يجب الحرص على جعل الفاكهة في الثلاجة، أو تغطيتها جيداً لعدم السماح لهذه الأفات بالتكاثر عليها.

على عكس المعتقد بان الصراصير تزيد وتتكاثر في فصل الصيف، فهي تنشط بشكل أكبر في فصل الخريف، خاصة الصغير منها أو الذي يتواجد في البالوعات الخاصة بالمطبخ والحمامات، وللتخلص منها يجب الاهتمام بنظافة المنزل جيداً مع التخلص من القمامة أولاً بأول.



