حشرات تظهر بكثرة فى فصل الخريف.. هذه طرق التخلص منها
التاريخ
9/20/2023 11:24:50 PM
(MENAFN- Youm7) يشتهر الخريف بالطقس البارد بعض الشيء، ولكن أحد الأشياء التي غالبًا ما يتم التغاضي عنها هو وجود الحشرات داخل منزلك، الأمر الذي يسبب الشعور بالانزعاج، فعندما يبدأ الطقس بالتقلب، تبحث الآفات عن مكان دافئ لتعتبره موطنًا لها، وإذا كانت هناك طريقة لدخول الآفات إلى منزلك، فسوف تفعل ذلك، وبمجرد أن تجد
الحشرات مكانًا دافئًا، فإنها تتكاثر به، مما يؤدي إلى ظهورها بكمية كبيرة داخل بيتك، لذا نستعرض فى هذا التقرير بعض الحشرات التي تظهر في فصل الخريف وكيفية التخلص منها وفقاً لموقع "naturapesntrol" كما يلي. البق
يظهر البق في ثنايا المفروشات خاصة السراير والمراتب، كما يعتبر البق من الحشرات المزعجة للغاية لأنها تنشط وتتكاثر في الجو الدافيء، فلذلك تعتبلا المنازل بيئة خصبة لتكاثرها، وعن كيفية التخلص من البق، التهوية باستمرار، مع استخدام المكنسة الكهربائية، أما إذا أصاب البق الأثاث الخشبي فيجب التخلص منه فوراً.
البق ذبابة الفاكهة
يصبح الذباب أكثر إزعاجًا عندما تنخفض درجات الحرارة ويبحث عن الدفء، فالطقس البارد يتسبب في تباطؤ الذباب غالبًا ما يكونون في حالة سبات وينتظرون وصول الطقس الدافئ، ولكن إذا وجدوا مكانًا دافئ، مثل منزلك، فيمكنهم البقاء نشطين طوال العام، كما إن
ذباب الفاكهة
يتكاثر على الفواكه وبعض الخضراوات، خاصة غير المغطاه والموجودة في أماكن رطبة، لذا يجب الحرص على جعل الفاكهة في الثلاجة، أو تغطيتها جيداً لعدم السماح لهذه الأفات بالتكاثر عليها.
ذبابة الفاكهة الصراصير
على عكس المعتقد بان الصراصير تزيد وتتكاثر في فصل الصيف، فهي تنشط بشكل أكبر في فصل الخريف، خاصة الصغير منها أو الذي يتواجد في البالوعات الخاصة بالمطبخ والحمامات، وللتخلص منها يجب الاهتمام بنظافة المنزل جيداً مع التخلص من القمامة أولاً بأول.
الصراصير
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