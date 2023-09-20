Thursday, 21 September 2023 08:06 GMT

حشرات تظهر بكثرة فى فصل الخريف.. هذه طرق التخلص منها

9/20/2023 11:24:50 PM
(MENAFN- Youm7) يشتهر الخريف بالطقس البارد بعض الشيء، ولكن أحد الأشياء التي غالبًا ما يتم التغاضي عنها هو وجود الحشرات داخل منزلك، الأمر الذي يسبب الشعور بالانزعاج، فعندما يبدأ الطقس بالتقلب، تبحث الآفات عن مكان دافئ لتعتبره موطنًا لها، وإذا كانت هناك طريقة لدخول الآفات إلى منزلك، فسوف تفعل ذلك، وبمجرد أن تجد
الحشرات مكانًا دافئًا، فإنها تتكاثر به، مما يؤدي إلى ظهورها بكمية كبيرة داخل بيتك، لذا نستعرض فى هذا التقرير بعض الحشرات التي تظهر في فصل الخريف وكيفية التخلص منها وفقاً لموقع "naturapesntrol" كما يلي.

البق

يظهر البق في ثنايا المفروشات خاصة السراير والمراتب، كما يعتبر البق من الحشرات المزعجة للغاية لأنها تنشط وتتكاثر في الجو الدافيء، فلذلك تعتبلا المنازل بيئة خصبة لتكاثرها، وعن كيفية التخلص من البق، التهوية باستمرار، مع استخدام المكنسة الكهربائية، أما إذا أصاب البق الأثاث الخشبي فيجب التخلص منه فوراً.


البق ذبابة الفاكهة

يصبح الذباب أكثر إزعاجًا عندما تنخفض درجات الحرارة ويبحث عن الدفء، فالطقس البارد يتسبب في تباطؤ الذباب غالبًا ما يكونون في حالة سبات وينتظرون وصول الطقس الدافئ، ولكن إذا وجدوا مكانًا دافئ، مثل منزلك، فيمكنهم البقاء نشطين طوال العام، كما إن
ذباب الفاكهة
يتكاثر على الفواكه وبعض الخضراوات، خاصة غير المغطاه والموجودة في أماكن رطبة، لذا يجب الحرص على جعل الفاكهة في الثلاجة، أو تغطيتها جيداً لعدم السماح لهذه الأفات بالتكاثر عليها.


ذبابة الفاكهة الصراصير

على عكس المعتقد بان الصراصير تزيد وتتكاثر في فصل الصيف، فهي تنشط بشكل أكبر في فصل الخريف، خاصة الصغير منها أو الذي يتواجد في البالوعات الخاصة بالمطبخ والحمامات، وللتخلص منها يجب الاهتمام بنظافة المنزل جيداً مع التخلص من القمامة أولاً بأول.


الصراصير



MENAFN20092023000132011024ID1107110242

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث