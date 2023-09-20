ارتفاع المخزون التجارى النفطى ليصل لـ2831 مليون برميل
التاريخ
9/20/2023 11:24:46 PM
(MENAFN- Youm7) ارتفع المخزون التجاري النفطي في دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية خلال شهر يونيو 2023 بمقدار 6 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حوالي 2831 مليون برميل بينما انخفض المخزون الإستراتيجي بمقدار 7 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حوالي 1490 مليون برميل وذلك وفقا للنشرة الشهريةحول التطورات البترولية بالأسواق العالمية لمنظمة
"أوابك".
وأضاف التقرير ،ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري خلال شهر يونيو 2023 بمقدار 37 ألف برميل/يوم مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 9.411 مليون برميل/يوم يتوقع ارتفاعه في شهر يوليو 2023 ليصل إلى 9.417 مليون برميل يوميا، قبل أن ينخفض في شهر أغسطس إلى 9.399 مليون برميل/يوم.
وتابع التقرير ،أنه في تطور أخر، انخفض عدد الحفارات العاملة بمقدار 31 حفارة خلال شهر يونيو 2023 ليبلغ عددها 616 حفارة.
MENAFN20092023000132011024ID1107110241
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