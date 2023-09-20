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ارتفاع المخزون التجارى النفطى ليصل لـ2831 مليون برميل

9/20/2023 11:24:46 PM
(MENAFN- Youm7) ارتفع المخزون التجاري النفطي في دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية خلال شهر يونيو 2023 بمقدار 6 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حوالي 2831 مليون برميل بينما انخفض المخزون الإستراتيجي بمقدار 7 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حوالي 1490 مليون برميل وذلك وفقا للنشرة الشهريةحول التطورات البترولية بالأسواق العالمية لمنظمة
"أوابك".



وأضاف التقرير ،ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري خلال شهر يونيو 2023 بمقدار 37 ألف برميل/يوم مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 9.411 مليون برميل/يوم يتوقع ارتفاعه في شهر يوليو 2023 ليصل إلى 9.417 مليون برميل يوميا، قبل أن ينخفض في شهر أغسطس إلى 9.399 مليون برميل/يوم.



وتابع التقرير ،أنه في تطور أخر، انخفض عدد الحفارات العاملة بمقدار 31 حفارة خلال شهر يونيو 2023 ليبلغ عددها 616 حفارة.













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