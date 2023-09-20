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ما العلاقة بين حركة أسعار الفضة والذهب فى البورصة العالمية؟

9/20/2023 11:24:46 PM
(MENAFN- Youm7) هناك عدة عوامل يمكن عليها قياس حركة الذهب منها نسبة الذهب إلى الفضة، وهي علاقة تاريخية يمكن من خلالها فهم تحركات المعدن النفيس في البورصة العالمية.

ماذا يعني نسبة الذهب إلى الفضة؟ وهي التي يقصد بها كمية الفضة اللازمة لشراء أونصة من الذهب وهي نسبة تاريخية يتم استخدامها من قبل العديد من المستثمرين وتجار الذهب كمؤشر لتحديد أفضل وقت للشراء والبيع. فإذا كانت نسبة الذهب إلى الفضة مرتفعة فهذا يعني أن هذا هو الوقت المناسب لشراء الفضة وبالتالي بيع الذهب لأن النسبة أكثر ملاءمة للفضة والعكس صحيح.

وخلال شهر يوليو الجارى سجلت نسبة الذهب إلى الفضة 78.91 وهو أدنى مستوى للنسبة منذ شهر ديسمبر من عام 2022 عندما كانت النسبة عند 76.13، ويعد هذا المستوى المنخفض للنسبة انعكاس لتزايد فرص شراء الذهب خلال الفترة القادمة.

ويتوافق هذا أيضاً مع توقعات الأسواق للذهب خلال الفترة القادمة، وللتحركات التي نشهدها في أسواق الذهب خلال الفترة الحالية.



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