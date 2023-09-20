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9 بيانات مطلوبة بالتقارير الدورية لعمليات التأمين متناهي الصغر.. تفاصيل

9/20/2023 11:24:46 PM
(MENAFN- Youm7) تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية ، إلى التوسع في نشاط التأمين متناهي الصغر من خلال تشجيع شركات التأمين الكبرى على تقديم هذا النشاط، وكذلك السماح بتأسيس شركات تأمين متناهي الصغر برأسمال 30 مليون جنيه كحد أدنى، وذلك بما يضمن تحقيق استقرار الأسواق، وسلامة واستدامة التعاملات، وألزمت الهيئة شركات التأمين بتقديم بياناتها بشكل دوري عن كل ربع عام وفي خلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا من نهاية كل فترة، وعلى أن تتضمن:

1- فرع التأمين.



2- التغطية التأمينية.

3- نوع التأمين فردي/جماعي في حالة التأمين على الحياة.

4- عدد الوثائق (جديدة-مجددة).

5- مبالغ التأمين.

6- الأقساط (محصلة-تحت التحصيل).

7- الحالة الإنتاجية (إدارة-وسطاء).

8- العمولات المسددة.

9- المطالبات.



يذكر أن قطاع التأمين متناهي الصغر نما بصورة كبيرة خلال عام 2021/2022 لترتفع أرصدة التمويل من 27 مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه، وزاد عدد العملاء من 3.5 مليون عميل إلى 4 ملايين عميل لمنتجات التمويل متناهي الصغر.



وتسعى هيئة الرقابة المالية، في استراتيجيتها وضع رؤية طموحة لتعزيز نمو كافة الأنشطة المالية غير المصرفية ومنها قطاع التامين والذي يمثل أهمية خاصة في حماية الأصول والمدخرات وتسعى الهيئة لتعزيز بيئة ممارسة الأعمال التي تحقق النمو لهذا القطاع وذلك عبر استحداث وتطوير الآليات التي تدعم شركات التامين وتعمل على تحقيق الشمول التأميني، في هذا الإطار فقد أتاحت الهيئة إمكانية الاصدار الإلكتروني للوثائق النمطية وكذا إتاحة استخدام الحلول التكنولوجية لتوزيعها بهدف تسهيل الوصول إلى عدد أكبر من العملاء.







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