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افتتاح معرض ارتقاء للفنان إسلام عبادة.. الأحد

9/20/2023 11:24:43 PM
(MENAFN- Youm7) ينظم جاليرى مصر للفنون، بالزمالك، معرض للنحت يحمل عنوان "ارتقاء" للفنان اسلام عبادة، وذلك يوم 24 سبتمبر الساعة السابعة مساءً ويستمر المعرض حتى 11 أكتوبر 2023.


بوستر معرض ارتقاء بجاليرى مصر


ويشار إلى أن الفنان إسلام عبادة، حاصل بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم النحت - جامعة حلوان ، وماجستير الفنون الجميلة (نحت) 2006، عمل مدرس مساعد بقسم النحت كلية الفنون الجميلة - جامعة حلوان، وأيضا مدرس بقسم النحت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان .

من ضمن المعارض الجماعية التى شارك فيها الفنان، سمبوزيوم الرخام بشركة ( سيكم ) بالتعاون مع جامعة الانوس للفنون البصرية ( المانيا) 2009 ، وسيمبوزيوم مدينتى للرخام 2010 ، وسيمبوزيوم نحت الرمال بجلمعة ألانوس بألمانيا 2011، وملتقى البرلس الدولى الثانى للرسم على الحوائط والمراكب بكفر الشيخ أكتوبر 2015، ملتقى البرلس الدولى الثالث للرسم على الحوائط والمراكب بكفر الشيخ أكتوبر 2016.

حصل الفنان على العديد من الجوائز، والتى منها الجوائز المحلية، جائزة أولى مسابقة طلبة جامعة حلوان 1999 ، جائزة راتب صديق بأتيلييه القاهرة 2004 ، جائزة بمعرض الطلائع جمعية محبى الفنون الجميلة 2004 .


ومن ضمن المؤلفات والأنشطة الثقافية التي اشترك فيها الفنان، ورشة عمل للنحت (دوجيف - بولندا ) 2003 ، ورشة عمل بسمبوزيم مدينتى 2009 ، ورشة عمل بسمبوزيوم أسوان الدولى الثامن عشر للنحت 2013 .


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