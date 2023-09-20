افتتاح معرض ارتقاء للفنان إسلام عبادة.. الأحد

افتتاح معرض ارتقاء للفنان إسلام عبادة.. الأحد
التاريخ
9/20/2023 11:24:43 PM
(MENAFN- Youm7) ينظم جاليرى مصر للفنون، بالزمالك، معرض للنحت يحمل عنوان "ارتقاء" للفنان اسلام عبادة، وذلك يوم 24 سبتمبر الساعة السابعة مساءً ويستمر المعرض حتى 11 أكتوبر 2023.
بوستر معرض ارتقاء بجاليرى مصر
ويشار إلى أن الفنان إسلام عبادة، حاصل بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم النحت - جامعة حلوان ، وماجستير الفنون الجميلة (نحت) 2006، عمل مدرس مساعد بقسم النحت كلية الفنون الجميلة - جامعة حلوان، وأيضا مدرس بقسم النحت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان .
من ضمن المعارض الجماعية التى شارك فيها الفنان، سمبوزيوم الرخام بشركة ( سيكم ) بالتعاون مع جامعة الانوس للفنون البصرية ( المانيا) 2009 ، وسيمبوزيوم مدينتى للرخام 2010 ، وسيمبوزيوم نحت الرمال بجلمعة ألانوس بألمانيا 2011، وملتقى البرلس الدولى الثانى للرسم على الحوائط والمراكب بكفر الشيخ أكتوبر 2015، ملتقى البرلس الدولى الثالث للرسم على الحوائط والمراكب بكفر الشيخ أكتوبر 2016.
حصل الفنان على العديد من الجوائز، والتى منها الجوائز المحلية، جائزة أولى مسابقة طلبة جامعة حلوان 1999 ، جائزة راتب صديق بأتيلييه القاهرة 2004 ، جائزة بمعرض الطلائع جمعية محبى الفنون الجميلة 2004 .
ومن ضمن المؤلفات والأنشطة الثقافية التي اشترك فيها الفنان، ورشة عمل للنحت (دوجيف - بولندا ) 2003 ، ورشة عمل بسمبوزيم مدينتى 2009 ، ورشة عمل بسمبوزيوم أسوان الدولى الثامن عشر للنحت 2013 .
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