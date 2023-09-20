الموسيقى التصويرية وتأثيرها في الأفلام السينمائية بمركز الحرية بالإسكندرية

يعتبر مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، من أول المراكز الثقافية التي أنشأت في جمهورية مصر العربية، بل إنه أول مركز ثقافي مصري انشئ في الاسكندرية وهو تابع لصندوق التنمية الثقافية، وتقوم وزارة الثقافة بالإشراف عليه .



مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، يعد ملتقى اهالي الاسكندرية من أدباء وعازفين وأصحاب الهوايات المتعددة والمثقفين والدارسين والهواه في كافة المجالات العلمية والفنية. يقوم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية بتوفير البيئة المناسبة للتحصيل المعرفي والفني للرواد المشتركين بالمركز و حرصا علي النمو والنهوض بثقافة أهالي الإسكندرية يقوم مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية من خلال أقسامه المختلفة بأنشطة متعددة ومتباينة هادفة وقائمة على دراسة متيقنة.

اما مبني مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية أحد أهم المنشآت التي تم بنائه في إطار التحديث الذي قام به محمد علي في الإسكندرية، يقع كلوب محمد علي " كما أطلق عليه في تقاطع شارع شريف باشا ( وهو حاليا شارع صلاح سالم ) وشارع رشيد الذي يصل إلي الميدان ( يقصد به ميدان المنشية ) و الذي كان يطلق عليه ميدان القناصل أو ميدان محمد علي هو ميدان أنيق جدا و قد خصصت قطع ارض لكل من الانجليز والفرنسيين واليونانيين والأرمن للبناء ولكن لم يكن هناك أيه محاولة للتنسيق بين المشاريع المختلفة بينهم.