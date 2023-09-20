الموسيقى التصويرية وتأثيرها في الأفلام السينمائية بمركز الحرية بالإسكندرية

الموسيقى التصويرية وتأثيرها في الأفلام السينمائية بمركز الحرية بالإسكندرية
التاريخ
9/20/2023 11:24:43 PM
(MENAFN- Youm7) يستضيف مركز الحرية بالإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية،
اليوم صالون "كلام فالسيما" للمخرج اشرف فايق، ويقام هذا الشهر تحت عنوان "الموسيقى التصويرية ومدى تأثيرها فى الأفلام السينمائية"، وذلك فى تمام السابعة مساء
يعتبر مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، من أول المراكز الثقافية التي أنشأت في جمهورية مصر العربية، بل إنه أول مركز ثقافي مصري انشئ في الاسكندرية وهو تابع لصندوق التنمية الثقافية، وتقوم وزارة الثقافة بالإشراف عليه .
مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، يعد ملتقى اهالي الاسكندرية من أدباء وعازفين وأصحاب الهوايات المتعددة والمثقفين والدارسين والهواه في كافة المجالات العلمية والفنية. يقوم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية بتوفير البيئة المناسبة للتحصيل المعرفي والفني للرواد المشتركين بالمركز و حرصا علي النمو والنهوض بثقافة أهالي الإسكندرية يقوم مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية من خلال أقسامه المختلفة بأنشطة متعددة ومتباينة هادفة وقائمة على دراسة متيقنة.
اما مبني مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية أحد أهم المنشآت التي تم بنائه في إطار التحديث الذي قام به محمد علي في الإسكندرية، يقع كلوب محمد علي " كما أطلق عليه في تقاطع شارع شريف باشا ( وهو حاليا شارع صلاح سالم ) وشارع رشيد الذي يصل إلي الميدان ( يقصد به ميدان المنشية ) و الذي كان يطلق عليه ميدان القناصل أو ميدان محمد علي هو ميدان أنيق جدا و قد خصصت قطع ارض لكل من الانجليز والفرنسيين واليونانيين والأرمن للبناء ولكن لم يكن هناك أيه محاولة للتنسيق بين المشاريع المختلفة بينهم.
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