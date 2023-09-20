روائع الموسيقى العربية فى بيت السحيمى .. الليلة

روائع الموسيقى العربية فى بيت السحيمى .. الليلة
التاريخ
9/20/2023 11:24:43 PM
(MENAFN- Youm7) يُقيم مركز إبداع بيت السحيمي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية فى الثامنة مساء اليوم الخميس حفلاً غنائيًا للمطرب مُحيي صلاح وفرقته الموسيقية.
يُغني صلاح مجموعه من أجمل الأعمال
لكبار الملحنين المصريين : سيد درويش، محمد عبد الوهاب، رياض السنباطي، محمد الموجي وكمال الطويل منها: "ياحلو صبح"، "طاير يا هوا"، "على رمش عيونها"، والحلوة داير شباكها.. وغيرها من الأعمال الغنائية التي تُحاكي وتظهر جماليات الهوية الفنية المصرية.
يُذكر أن صلاح صوليست بدار الأوبرا المصرية بفرقة الموسيقى العربيه للتراث، شارك فى عدد من
المهرجانات الموسيقية والغنائية الدولية منها مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، مهرجان القلعة، قرطاج بتونس، والمألوف بالجزائر، كما شارك في إحياء حفلات وزارة الشباب والرياضه للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.
جدير بالذكر، أن بيت السحيمي أو بيت الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي هو بيت عربي ذو معمار شرقي متميز يقع في حارة الدرب الأصفر المتفرعة من شارع المعز لدين الله الفاطمي بحي الجمالية في قلب مدينة القاهرة.
يتكون البيت من قسمين أحدهما قبلي والآخر بحري، أنشأ القسم القبلي الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي سنة 1058هـ
1648ميلاديا، وقد دون هذا التاريخ على طراز خشبي على أحد جدران البيت، أما القسم البحري فقد أنشأئه الحاج إسماعيل بن إسماعيل شلبي سنة 1211هـ/1797م ودمجه في القسم الأول وجعل منهما بيتاً واحداً.
عرف المنزل باسم بيت السحيمي نسبة إلى آخر من سكنه، وهو الشيخ محمد أمين السحيمي شيخ رواق الأتراك بالجامع الأزهر، وقد خضع البيت إلى عملية تجديد شاملة في حقبة التسعينيات، ويتبع منطقة آثار شمال القاهرة.
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