روائع الموسيقى العربية فى بيت السحيمى .. الليلة

يُغني صلاح مجموعه من أجمل الأعمال

لكبار الملحنين المصريين : سيد درويش، محمد عبد الوهاب، رياض السنباطي، محمد الموجي وكمال الطويل منها: "ياحلو صبح"، "طاير يا هوا"، "على رمش عيونها"، والحلوة داير شباكها.. وغيرها من الأعمال الغنائية التي تُحاكي وتظهر جماليات الهوية الفنية المصرية.

يُذكر أن صلاح صوليست بدار الأوبرا المصرية بفرقة الموسيقى العربيه للتراث، شارك فى عدد من

المهرجانات الموسيقية والغنائية الدولية منها مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، مهرجان القلعة، قرطاج بتونس، والمألوف بالجزائر، كما شارك في إحياء حفلات وزارة الشباب والرياضه للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

جدير بالذكر، أن بيت السحيمي أو بيت الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي هو بيت عربي ذو معمار شرقي متميز يقع في حارة الدرب الأصفر المتفرعة من شارع المعز لدين الله الفاطمي بحي الجمالية في قلب مدينة القاهرة.

يتكون البيت من قسمين أحدهما قبلي والآخر بحري، أنشأ القسم القبلي الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي سنة 1058هـ

1648ميلاديا، وقد دون هذا التاريخ على طراز خشبي على أحد جدران البيت، أما القسم البحري فقد أنشأئه الحاج إسماعيل بن إسماعيل شلبي سنة 1211هـ/1797م ودمجه في القسم الأول وجعل منهما بيتاً واحداً.

عرف المنزل باسم بيت السحيمي نسبة إلى آخر من سكنه، وهو الشيخ محمد أمين السحيمي شيخ رواق الأتراك بالجامع الأزهر، وقد خضع البيت إلى عملية تجديد شاملة في حقبة التسعينيات، ويتبع منطقة آثار شمال القاهرة.