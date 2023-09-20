عامر التونى وفرقة المولوية بقبة الغورى.. اليوم
التاريخ
9/20/2023 11:24:43 PM
(MENAFN- Youm7) يقيم مركز إبداع
قبة الغوري التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في الثامنة مساء اليوم الخميس 21 سبتمبر، حفل للفنان عامر التوني وفرقته "المولوية" .
يقدم التوني مجموعة مختاره من أشهر القصائد الصوفية لكبار الشعراء الذين أثروا الحياة الصوفية
بدلالات ورموز عميقة تحمل الكثير من معانى الحب والسلام للعالم مثل ابن الفارض وابن عربى والحلاج وابو ميدن الغوث وآخرين منها "متى ياحبيب القلب "، "عينى لغير جمالكم لا تنظر"،
"يامليحا قد تجلى"، " وبرقت سعاد"، "نارها فى اضلعى".
تتكون الفرقة من مجموعة من الشباب وهم: محمد بيومى مغنى الفرقة ، نور عبيد عازف الجيتار، شريف سالم عازف الباص جيتار، سامح شعبان عازف الدرامز، أيمن رمضان عازف الاورج و البيانو، معاذ عسكر عازف الإيقاع.
وتقع وكالة الغورى ضمن مجموعة معمارية بنيت فى آخر العصر المملوكى وترجع أهميتها إلى أنها أنشئت فى عصر مملوك شركسى هو الأشرف أبو النصر قنصوة الغورى الذى تولى حكم مصر من سنة 1501 إلى سنة 1516 وكان قد تدرج بفضل ذكاءه إلى أن تولى حكم مصر وهو آخر السلاطين المماليك فمع نهاية عصره جاء الغزو العثماني.
وقد شيد قنصوة الغورى مجموعته المعمارية المهمة فى تاريخ العمارة، والتى تتكون من وكالة الغورى ومسجد الغورى وقبة وسبيل وكتاب ومدرسة الغورى وتقع في نهاية شارع الغورية عند تقاطعه مع شارع الأزهر وتأخذ شكل كتلة معمارية مميزة حيث تأخذ امتداد واحدا تظهر خطوطه في كل أجزاء هذه الكتلة المعمارية.
أما وكالة الغورى فتعتبر نموذجا لما كانت عليه الوكالات في ذلك العصر ولحسن الحظ أنه بقى جزءا كبيرا منها ما ساعد على ترميمها وإصلاحها وإرجاعها لحالتها الأصلية، ومنذ نهاية عام 2000 دخلت الوكالة مشروع الترميم والتوثيق والذي استغرق خمس سنوات.
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