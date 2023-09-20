عامر التونى وفرقة المولوية بقبة الغورى.. اليوم

يقدم التوني مجموعة مختاره من أشهر القصائد الصوفية لكبار الشعراء الذين أثروا الحياة الصوفية

بدلالات ورموز عميقة تحمل الكثير من معانى الحب والسلام للعالم مثل ابن الفارض وابن عربى والحلاج وابو ميدن الغوث وآخرين منها "متى ياحبيب القلب "، "عينى لغير جمالكم لا تنظر"،

"يامليحا قد تجلى"، " وبرقت سعاد"، "نارها فى اضلعى".

تتكون الفرقة من مجموعة من الشباب وهم: محمد بيومى مغنى الفرقة ، نور عبيد عازف الجيتار، شريف سالم عازف الباص جيتار، سامح شعبان عازف الدرامز، أيمن رمضان عازف الاورج و البيانو، معاذ عسكر عازف الإيقاع.

وتقع وكالة الغورى ضمن مجموعة معمارية بنيت فى آخر العصر المملوكى وترجع أهميتها إلى أنها أنشئت فى عصر مملوك شركسى هو الأشرف أبو النصر قنصوة الغورى الذى تولى حكم مصر من سنة 1501 إلى سنة 1516 وكان قد تدرج بفضل ذكاءه إلى أن تولى حكم مصر وهو آخر السلاطين المماليك فمع نهاية عصره جاء الغزو العثماني.

وقد شيد قنصوة الغورى مجموعته المعمارية المهمة فى تاريخ العمارة، والتى تتكون من وكالة الغورى ومسجد الغورى وقبة وسبيل وكتاب ومدرسة الغورى وتقع في نهاية شارع الغورية عند تقاطعه مع شارع الأزهر وتأخذ شكل كتلة معمارية مميزة حيث تأخذ امتداد واحدا تظهر خطوطه في كل أجزاء هذه الكتلة المعمارية.

أما وكالة الغورى فتعتبر نموذجا لما كانت عليه الوكالات في ذلك العصر ولحسن الحظ أنه بقى جزءا كبيرا منها ما ساعد على ترميمها وإصلاحها وإرجاعها لحالتها الأصلية، ومنذ نهاية عام 2000 دخلت الوكالة مشروع الترميم والتوثيق والذي استغرق خمس سنوات.



