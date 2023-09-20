عرض أول لرائعة بيكاسو عن ملهمته مارى تيريز في دبى الأسبوع المقبل

عرض أول لرائعة بيكاسو عن ملهمته مارى تيريز في دبى الأسبوع المقبل
التاريخ
9/20/2023 11:24:43 PM
(MENAFN- Youm7) سيكون عشاق الفن والمعجبون بعبقرية بيكاسو في دبي على موعد مع
رحلة فنية فريدة من نوعها فمن المقرر أن تزيّن المدينة اللوحة الرمزية لماري تيريز والتر، المعروفة باسم "Femme à la Montre"،أو امرأة الساعة للفنان الإسبانى بابلو بيكاسو.
اللوحة ورحلتها الاستثنائية
وهذه هي المرة الأولى منذ أكثر من خمسة عقود التي يتم فيها عرض هذه التحفة الفنية خارج الولايات المتحدة وتبلغ قيمة اللوحة اليوم 120 مليون دولار، وهي جزء من المجموعة الشخصية الرائعة لجامع الأعمال الفنية الشهير، إميلي فيشر لانداو، وما يجعل هذا المعرض أكثر استثنائية هو أنه يمثل القطعة الأعلى قيمة التي تم نقلها على الإطلاق إلى الشرق الأوسط من خلال دار مزادات.
يبلغ ارتفاع هذا العمل الفني خمسة أقدام، وقد صنعته يد بيكاسو الماهرة في عام 1932، وهو يظهر ماري تيريز والتر، الشخصية المركزية في حياة بيكاسو، والتي يشار إليها غالبًا باسم "ملهمته الذهبية" وتحمل هذه اللوحة أهمية تاريخية هائلة بسبب السنة المحورية التي تم إنشاؤها فيها.
ويمكن لعشاق الفن متاعبة الحدث والعرض العام يومي 25 و26 سبتمبر وسيتم استضافة المعرض في مزاد سوثبى دبي، الواقع في الطابق الأول من مبنى قرية البوابة رقم 3، مركز دبي المالي العالمي،ومع ذلك، فإن هذا العرض الرائع متاح لمدة يومين فقط، مع ساعات المشاهدة من الساعة 2 ظهرًا إلى الساعة 5 مساءً يوم 25 سبتمبر ومن الساعة 10 صباحًا حتى 7 مساءً يوم 26 سبتمبر.
واللوحة ليست فقط العمل الفني الأكثر قيمة الذي جلبته دار مزادات إلى الشرق الأوسط على الإطلاق، ولكنه يدل أيضًا على الظهور الأول لتحفة بيكاسو من هذا العيار في دولة الإمارات العربية المتحدة.
لوحة الساعة
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