عرض أول لرائعة بيكاسو عن ملهمته مارى تيريز في دبى الأسبوع المقبل



اللوحة ورحلتها الاستثنائية

وهذه هي المرة الأولى منذ أكثر من خمسة عقود التي يتم فيها عرض هذه التحفة الفنية خارج الولايات المتحدة وتبلغ قيمة اللوحة اليوم 120 مليون دولار، وهي جزء من المجموعة الشخصية الرائعة لجامع الأعمال الفنية الشهير، إميلي فيشر لانداو، وما يجعل هذا المعرض أكثر استثنائية هو أنه يمثل القطعة الأعلى قيمة التي تم نقلها على الإطلاق إلى الشرق الأوسط من خلال دار مزادات.

يبلغ ارتفاع هذا العمل الفني خمسة أقدام، وقد صنعته يد بيكاسو الماهرة في عام 1932، وهو يظهر ماري تيريز والتر، الشخصية المركزية في حياة بيكاسو، والتي يشار إليها غالبًا باسم "ملهمته الذهبية" وتحمل هذه اللوحة أهمية تاريخية هائلة بسبب السنة المحورية التي تم إنشاؤها فيها.

ويمكن لعشاق الفن متاعبة الحدث والعرض العام يومي 25 و26 سبتمبر وسيتم استضافة المعرض في مزاد سوثبى دبي، الواقع في الطابق الأول من مبنى قرية البوابة رقم 3، مركز دبي المالي العالمي،ومع ذلك، فإن هذا العرض الرائع متاح لمدة يومين فقط، مع ساعات المشاهدة من الساعة 2 ظهرًا إلى الساعة 5 مساءً يوم 25 سبتمبر ومن الساعة 10 صباحًا حتى 7 مساءً يوم 26 سبتمبر.

واللوحة ليست فقط العمل الفني الأكثر قيمة الذي جلبته دار مزادات إلى الشرق الأوسط على الإطلاق، ولكنه يدل أيضًا على الظهور الأول لتحفة بيكاسو من هذا العيار في دولة الإمارات العربية المتحدة.