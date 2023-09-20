أبل تبدأ في بيع جهاز 2023 M2 Urtla Mac Pro بسعر مخفض

يبلغ سعر النسخة المجددة من ‌M2‌ Urtla ‌Mac Pro‌ الأساسي المزود بوحدة معالجة مركزية ذات 24 نواة ووحدة معالجة رسومات 60 نواة وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 64 جيجابايت ومحرك أقراص SSD سعة 1 تيرابايت، بسعر

5949 دولارًا أمريكيًا، بخصم 1050 دولارًا أمريكيًا من السعر العادي البالغ 6999 دولارًا أمريكيًا مقابل خصم بنسبة 16 %.

لدى Apple العديد من تكوينات ‌M2‌ Urtla ‌Mac Pro‌ متاحة للشراء في الوقت الحالي، وكلها بخصومات مماثلة وخصم يصل إلى 1500 دولار من السعر الاساسى، ستتغير إمدادات طرازات ‌M2‌ Urtla ‌Mac Pro‌ بمرور الوقت مع إضافة Apple

لأجهزة جديدة، لذلك إذا كنت تبحث عن تكوين معين، فقد تحتاج إلى التحقق من الموقع الذي تم تجديده كثيرًا.

تم طرح طرازات ‌M2‌ Urtla ‌Mac Pro‌ في يونيو 2023، وهي آخر أجهزة Mac التي تنتقل إلى Apple silicon بصرف النظر عن تصميم شرائح Apple الجديدة، تتمتع طرازات ‌Mac Pro‌

بنفس تصميم الجيل السابق من Intel ‌Mac Pro‌ وتأتي موديلات ‌Mac Pro‌ المجددة مزودة بسلك طاقة، وماوس، ولوحة مفاتيح Magic Keyboard مع

Touch ID.