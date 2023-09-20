Thursday, 21 September 2023 08:05 GMT

أبل تبدأ في بيع جهاز 2023 M2 Urtla Mac Pro بسعر مخفض

9/20/2023 11:24:40 PM
(MENAFN- Youm7) أضافت Apple اليوم طرازات M2 Urtla Mac Pro إلى متجرها الإلكتروني للمنتجات المجددة في الولايات المتحدة، لتقدم أحدث إصدار من الجهاز المكتبي بسعر مخفض لأول مرة منذ إطلاقه، وفقاً لموقع macrumors.

يبلغ سعر النسخة المجددة من ‌M2‌ Urtla ‌Mac Pro‌ الأساسي المزود بوحدة معالجة مركزية ذات 24 نواة ووحدة معالجة رسومات 60 نواة وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 64 جيجابايت ومحرك أقراص SSD سعة 1 تيرابايت، بسعر
5949 دولارًا أمريكيًا، بخصم 1050 دولارًا أمريكيًا من السعر العادي البالغ 6999 دولارًا أمريكيًا مقابل خصم بنسبة 16 %.

لدى Apple العديد من تكوينات ‌M2‌ Urtla ‌Mac Pro‌ متاحة للشراء في الوقت الحالي، وكلها بخصومات مماثلة وخصم يصل إلى 1500 دولار من السعر الاساسى، ستتغير إمدادات طرازات ‌M2‌ Urtla ‌Mac Pro‌ بمرور الوقت مع إضافة Apple
لأجهزة جديدة، لذلك إذا كنت تبحث عن تكوين معين، فقد تحتاج إلى التحقق من الموقع الذي تم تجديده كثيرًا.

تم طرح طرازات ‌M2‌ Urtla ‌Mac Pro‌ في يونيو 2023، وهي آخر أجهزة Mac التي تنتقل إلى Apple silicon بصرف النظر عن تصميم شرائح Apple الجديدة، تتمتع طرازات ‌Mac Pro‌
بنفس تصميم الجيل السابق من Intel ‌Mac Pro‌ وتأتي موديلات ‌Mac Pro‌ المجددة مزودة بسلك طاقة، وماوس، ولوحة مفاتيح Magic Keyboard مع
Touch ID.


MENAFN20092023000132011024ID1107110231

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث