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خطوات.. كيفية تشغيل تحذير حدود السرعة على خرائط جوجل

9/20/2023 11:24:40 PM
(MENAFN- Youm7) تُظهر وظيفة الحد الأقصى للسرعة في خرائط Google للمستخدمين الحد الأقصى لسرعة الطريق الذي يتواجدون عليه وتحذرهم في حالة تجاوزه، وتُظهر خرائط Google أيضًا للمستخدمين السرعة التي يقودون بها ولكنها تنصح المستخدمين بالتحقق من سرعتهم على عداد سرعة السيارة.

عداد السرعة الموجود في التطبيق مخصص للتحذير
فقط ولا ينبغي للمستخدمين الاعتماد عليه فقط، يظهر حد السرعة في الركن الأيسر السفلي من الخريطة أثناء التنقل، أعلى الشريط الذي يوضح الوقت المقدر للوصول (ETA) إلى جانب معلومات أخرى.
أتاحت خرائط جوجل لأول مرة عداد السرعة الذي يظهر على الشاشة للمستخدمين في عام 2019، وفي ذلك الوقت، كان متاحًا لمستخدمين محددين في آسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، تدريجيًا، أصبح عداد السرعة الذي يظهر على الشاشة متاحًا لعدد أكبر من المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

إلى جانب ذلك، تعرض Google أيضًا حد السرعة للمنطقة التي يتواجد فيها المستخدم، ومع ذلك، فإن وظيفة حد السرعة غير متوفرة حاليًا في جميع المناطق، إذا كانت ميزة حد السرعة متاحة في منطقتك، فإليك كيفية تمكينها.
كيفية تفعيل حدود السرعة في خرائط جوجل:

1- افتح خرائط جوجل.

2- في الزاوية اليمنى العليا، اضغط على صورة الملف الشخصي أو الأحرف الأولى من اسمك. 3- توجه إلى الإعدادات، قم بالتمرير لأسفل إلى إعدادات التنقل. 4- توجه إلى إعداد حدود السرعة لتبديله أو إيقاف تشغيله. سيتم أيضًا إعلام المستخدمين بواسطة خرائط Google إذا تجاوزوا الحد الأقصى للسرعة على الطريق الذي يقودون عليه.



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