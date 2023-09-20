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طريقة الاستفادة من ميزة Appointments On Instagram الجديدة .. خطوة بخطوة

9/20/2023 11:24:40 PM
(MENAFN- Youm7) أدركت منصة الوسائط الاجتماعية Instagram ، حاجة الشركات التي تبحث باستمرار عن طرق مبتكرة للتفاعل مع عملائها وتبسيط عملياتها، ولمعالجة هذه المشكلة، قدمت أداة تُعرف باسم "Appointments on Instagram"، مما يسمح للشركات بحجز مواعيد العملاء وإدارتها بسهولة من خلال تطبيق Instagram.
وتعتبر هذه الميزة مفيدة للغاية لأصحاب الأعمال، حيث تتيح مشاركة العملاء المحسنة، وتجربة حجز سلسة - كل ذلك دون أي تكلفة على عملك، لذلك اذا كنت صاحب عمل آخر يتطلع إلى تسخير إمكانات Instagram لإدارة مواعيدك بكفاءة، فهذه هي الميزة المناسبة.
وفيما يلي دليل خطوة بخطوة يمكن أن يساعدك في تحديد المواعيد في تطبيق Instagram الخاص بك، حيث لبدء استخدام المواعيد على Instagram، تأكد من إعداد حساب Instagram الخاص بك كحساب أعمال، وبمجرد الانتهاء من ذلك، اتبع الخطوات التالية لتحديد موعد: 1. انتقل إلى صندوق الوارد الخاص بك على Instagram انتقل إلى البريد الوارد لحساب الأعمال الخاص بك على Instagram وحدد سلسلة الرسائل التي تريد جدولة موعد فيها.
2.الوصول إلى "المواعيد" في سلسلة الرسائل المحددة، انقر فوق أيقونة علامة الزائد الموجودة في أسفل يمين الشاشة.
3. اختر تاريخ الموعد من الخيارات المعروضة، حدد "المواعيد".
4.حدد الموعد لجدولة موعد على Instagram، اختر تاريخًا، وانقر على "جدولة موعد"، وأدخل العنوان والتاريخ/الوقت، وأضف تفاصيل الاتصال بالعملاء بشكل اختياري، ثم انقر على "جدولة موعد" لمشاركتها في سلسلة المحادثة.
فوائد المواعيد على Instagram

- جميع أدوات المراسلة والمواعيد متوفرة مباشرة على Instagram، لذلك لا حاجة لخدمات الحجز الأخرى.

- ابق على اتصال مع العملاء، وقلل من حالات عدم الحضور، وعزز الحجوزات المتكررة. - امنح العملاء تجربة حجز سلسة على Instagram دون تبديل التطبيقات. - مجاني لحسابات Instagram التجارية.

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