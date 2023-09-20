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استطلاع جديد: معظم الناس لا يثقون فى الذكاء الاصطناعي ويريدون التنظيم

9/20/2023 11:24:39 PM
(MENAFN- Youm7) وجدت دراسة جديدة أن معظم البالغين الأمريكيين لا يثقون في أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT ويشعرون بالقلق بشأن احتمال إساءة استخدامها ، ويشير إلى أن الفضائح المتكررة المحيطة بالبرامج الضارة والمعلومات المضللة التي أنشأها الذكاء الاصطناعي لها أثرها، وأن الجمهور قد يتقبل بشكل متزايد أفكار تنظيم الذكاء الاصطناعي.



ويزعم الاستطلاع الذي أجرته شركة MITRE واستطلاع هاريس أن 39% فقط من 2063 بالغًا أمريكيًا شملهم الاستطلاع يعتقدون أن تقنية الذكاء الاصطناعي اليوم "آمنة ومأمونة"، وهو انخفاض بنسبة 9% عما كانت عليه عندما أجرت الشركتان استطلاعهما الأخير في نوفمبر 2022.



وعندما يتعلق الأمر بمخاوف محددة، كان 82% من الأشخاص قلقين بشأن التزييف العميق و"المحتوى الاصطناعي الآخر المصمم هندسيًا"، بينما كان 80% يخشون كيفية استخدام هذه التكنولوجيا في هجمات البرامج الضارة، وأعرب غالبية المشاركين في الاستطلاع عن قلقهم بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في سرقة الهوية، وجمع البيانات الشخصية، واستبدال البشر في مكان العمل ، وغير ذلك الكثير.



وفي الواقع، يشير الاستطلاع إلى أن الناس أصبحوا أكثر حذراً من تأثير الذكاء الاصطناعي على مختلف المجموعات السكانية، وفي حين أن 90% من جيل الطفرة السكانية يشعرون بالقلق بشأن تأثير التزييف العميق، فإن 72% من أعضاء الجيل Z يشعرون بالقلق أيضًا بشأن نفس الموضوع، وفقت لتقرير ديجيتال تريند.



وعلى الرغم من أن الشباب أقل تشككا في الذكاء الاصطناعي وأكثر ميلا لاستخدامه في حياتهم اليومية إلا أن المخاوف تظل مرتفعة في عدد من المجالات، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي للصناعة أن تفعل المزيد لحماية الجمهور وما إذا كان ينبغي تنظيم الذكاء الاصطناعي.



ومن المحتمل أن يكون الدافع وراء انخفاض الدعم لأدوات الذكاء الاصطناعي هو أشهر من القصص السلبية في الأخبار المتعلقة بأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية والخلافات التي تواجه ChatGPT وBing Chat ومنتجات أخرى، ومع تزايد قصص المعلومات الخاطئة، وانتهاكات البيانات، والبرامج الضارة، يبدو أن الجمهور أصبح أقل تقبلاً لمستقبل الذكاء الاصطناعي الذي يلوح في الأفق.



وعندما سُئلوا في استطلاع MITRE-Harris عما إذا كان ينبغي للحكومة أن تتدخل لتنظيم الذكاء الاصطناعي، كان 85% من المشاركين يؤيدون الفكرة - بزيادة 3% عن المرة السابقة، واتفق نفس 85% من المشاركين مع العبارة القائلة بأن "جعل الذكاء الاصطناعي آمنًا ومأمونًا للاستخدام العام يجب أن يكون جهدًا وطنيًا عبر الصناعة والحكومة والأوساط الأكاديمية"، بينما رأى 72% أن "الحكومة الفيدرالية يجب أن تركز المزيد من الوقت والتمويل على الذكاء الاصطناعي". البحث والتطوير الأمني."



ويعد القلق واسع النطاق بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين هجمات البرامج الضارة أمرًا مثيرًا للاهتمام، و لقد تحدثنا مؤخرًا إلى مجموعة من خبراء الأمن السيبراني حول هذا الموضوع بالذات، ويبدو أن الإجماع هو أنه على الرغم من إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في البرامج الضارة، إلا أنه ليس أداة قوية بشكل خاص في الوقت الحالي. شعر بعض الخبراء أن قدرتها على كتابة تعليمات برمجية فعالة للبرامج الضارة كانت ضعيفة، بينما أوضح آخرون أنه من المرجح أن يجد المتسللون عمليات استغلال أفضل في المستودعات العامة بدلاً من طلب المساعدة من الذكاء الاصطناعي.



ومع ذلك، فإن الشكوك المتزايدة حول كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى تشكيل جهود الصناعة وقد تدفع شركات مثل OpenAI إلى استثمار المزيد من الأموال في حماية الجمهور من المنتجات التي تطلقها. ومع هذا الدعم الساحق، لا تتفاجأوا إذا بدأت الحكومات في سن تشريعات خاصة بالذكاء الاصطناعي عاجلا وليس آجلا.







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