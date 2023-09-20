فى 6 خطوات ..كيف يمكنك تثبيت نظام Watchos 10
التاريخ
9/20/2023 11:24:39 PM
(MENAFN- Youm7) هناك بعض الأشياء التي يجب أن تضعها في اعتبارك قبل البدء فى استخدام نظام التشغيل watchOS 10 من Apple وفقا لتقرير theverge.
أولاً، يعد نظام watchOS 10 بمثابة تحديث جوهري فهو لا يعيد تقديم الأدوات إلى النظام الأساسي فحسب، بل يعيد أيضًا تصميم تطبيقات الساعة الأصلية من Apple بالكامل ويعيد تصور كيفية تفاعلك مع الجهاز.
إليك ما عليك القيام به..
1- تأكد من أن لديك ساعة Apple Watch متوافقة، يتوفر نظام watchOS 10 للسلسلة 4 أو الإصدارات الأحدث ، بما في ذلك كلا جيلي Apple Watch SE.
2- إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل، فقم بتثبيت iOS 17 على هاتفك الأيفون.
3- بمجرد الانتهاء من ذلك، قم بوضع Apple Watch على الشاحن الخاص بها،
لتثبيت الإصدار الجديد، يجب أن تكون في نطاق جهاز iPhone وشبكة Wi-Fi، وإذا كانت طاقة البطارية منخفضة، فسيتعين عليك الانتظار حتى يتم شحنها بنسبة 50 % على الأقل.
ويمكن أن تكون هذه عملية طويلة، لذا قم بذلك في وقت لن تحتاج فيه إلى iPhone أو Apple Watch في متناول يدك.
4- افتح تطبيق Watch على جهاز iPhone الخاص بك وتوجه إلى علامة التبويب My Watch .
5- توجه إلى عام > تحديث البرنامج .
6- أسفل مفتاح تبديل التحديثات التلقائية، من المفترض أن تشاهد تنزيلًا جديدًا لنظام التشغيل watchOS 10 جاهزًا للانطلاق اضغط فوق تنزيل وتثبيت ، وإذا كانت لديك تحديثات تلقائية قيد التشغيل، فربما يكون التحديث قد بدأ بالفعل.
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