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فى 6 خطوات ..كيف يمكنك تثبيت نظام Watchos 10

9/20/2023 11:24:39 PM
(MENAFN- Youm7) هناك بعض الأشياء التي يجب أن تضعها في اعتبارك قبل البدء فى استخدام نظام التشغيل watchOS 10 من Apple وفقا لتقرير theverge.

أولاً، يعد نظام watchOS 10 بمثابة تحديث جوهري فهو لا يعيد تقديم الأدوات إلى النظام الأساسي فحسب، بل يعيد أيضًا تصميم تطبيقات الساعة الأصلية من Apple بالكامل ويعيد تصور كيفية تفاعلك مع الجهاز.


إليك ما عليك القيام به..

1- تأكد من أن لديك ساعة Apple Watch متوافقة، يتوفر نظام watchOS 10 للسلسلة 4 أو الإصدارات الأحدث ، بما في ذلك كلا جيلي Apple Watch SE.


2- إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل، فقم بتثبيت iOS 17 على هاتفك الأيفون.
3- بمجرد الانتهاء من ذلك، قم بوضع Apple Watch على الشاحن الخاص بها،
لتثبيت الإصدار الجديد، يجب أن تكون في نطاق جهاز iPhone وشبكة Wi-Fi، وإذا كانت طاقة البطارية منخفضة، فسيتعين عليك الانتظار حتى يتم شحنها بنسبة 50 % على الأقل.
ويمكن أن تكون هذه عملية طويلة، لذا قم بذلك في وقت لن تحتاج فيه إلى iPhone أو Apple Watch في متناول يدك.
4- افتح تطبيق Watch على جهاز iPhone الخاص بك وتوجه إلى علامة التبويب My Watch .
5- توجه إلى عام > تحديث البرنامج .
6- أسفل مفتاح تبديل التحديثات التلقائية، من المفترض أن تشاهد تنزيلًا جديدًا لنظام التشغيل watchOS 10 جاهزًا للانطلاق اضغط فوق تنزيل وتثبيت ، وإذا كانت لديك تحديثات تلقائية قيد التشغيل، فربما يكون التحديث قد بدأ بالفعل.



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