بنك ABC يطلق منصة رقمية للاعتمادات المستندية ((ABC Trade))

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ‭ ‬أمس‭ ‬إطلاق‭ ‬المنصة‭ ‬الرقمية‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬السحابة‭ ‬‮«‬ ABC ‭ ‬ Trade ‮»‬،‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬المزود‭ ‬التكنولوجي‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬سويسرا‭ ‬شركة‭ ‬ Komgo ‭ ‬ ،‭ ‬مقدمًا‭ ‬لعملائه‭ ‬حزمة‭ ‬غنية‭ ‬من‭ ‬منتجات‭ ‬الاعتمادات‭ ‬والتحصيلات‭ ‬المستندية‭.‬

توفر‭ ‬المنصة‭ ‬وظائف‭ ‬متكاملة‭ ‬لكل‭ ‬مرحلة‭ ‬من‭ ‬مراحل‭ ‬المنتج‭ ‬عبر‭ ‬جميع‭ ‬أدوات‭ ‬التجارة‭ (‬الواردات‭ ‬والصادرات‭ ‬والتحصيل‭) ‬ابتداءً‭ ‬من‭ ‬التبادل‭ ‬الرقمي‭ ‬للوثائق‭ ‬التجارية‭ ‬والتعليمات‭ ‬والتواصل‭ ‬الحر،‭ ‬مصحوبا‭ ‬بالتكامل‭ ‬السلس‭ ‬مع‭ ‬أنظمة‭ ‬تمويل‭ ‬التجارة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالبنك‭. ‬تتسم‭ ‬المنصة‭ ‬بسجلات‭ ‬تدقيق‭ ‬محسنة‭ ‬وضوابط‭ ‬عناية‭ ‬واجبة‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬في‭ ‬الصناعة‭ ‬المصرفية‭. ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬تساهم‭ ‬المنصة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقليل‭ ‬النفايات‭ ‬الورقية،‭ ‬والجهود‭ ‬البشرية،‭ ‬وتحسين‭ ‬اداء‭ ‬العمليات‭ ‬المصرفية‭ .‬

تُعدّ‭ ‬ ABC ‭ ‬ Trade ‭ ‬منصة‭ ‬حديثة‭ ‬بمواصفات‭ ‬فريدة‭ ‬مستفيدة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬عامًا‭ ‬من‭ ‬الخبرة‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية‭. ‬تتوافر‭ ‬المنصة‭ ‬حاليًا‭ ‬لعملائنا‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬ونهدف‭ ‬إلى‭ ‬التوسع‭ ‬عبر‭ ‬شبكتنا‭ ‬الدولية‭ ‬بشكل‭ ‬تدريجي‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬علق‭ ‬عمرو‭ ‬النقلي،‭ ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬بالجملة‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬أدركنا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أن‭ ‬اعتماد‭ ‬نموذج‭ ‬‮«‬الرقمية‭-‬فقط‮»‬‭ ‬هو‭ ‬الطريقة‭ ‬الوحيدة‭ ‬للتقدم‭ ‬في‭ ‬الصناعة‭ ‬المصرفية‭. ‬يكتسب‭ ‬برنامج‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬الخاص‭ ‬بنا‭ ‬زخماً‭ ‬ملحوظاً،‭ ‬ويمثل‭ ‬إطلاق‭ ‬منصة‭ ‬ ABC ‭ ‬ Trade ‭ ‬علامة‭ ‬مميزة‭ ‬ضمن‭ ‬هذه‭ ‬الرحلة‭. ‬تُسخر‭ ‬شركة‭ ‬ Komgo ‭ ‬تقنياتها،‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬الأفضل‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬للنهوض‭ ‬بشكل‭ ‬سريع‭ ‬بالتجربة‭ ‬المصرفية‭ ‬الفريدة‭ ‬لعملائنا‭ ‬وتعزز‭ ‬تميّز‭ ‬خدماتنا‭ ‬المصرفية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬النقلي‭: ‬‮«‬عبر‭ ‬الإصغاء‭ ‬للعملاء‭ ‬والتعرف‭ ‬عن‭ ‬قرب‭ ‬على‭ ‬تطور‭ ‬احتياجاتهم،‭ ‬شارك‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ Komgo ‭ ‬في‭ ‬ابتكار‭ ‬منصة‭ ‬رقمية‭ ‬تُعدّ‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استغلال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬وهو‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬منظومة‭ ‬مالية‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬ستسهل‭ ‬النمو‭ ‬المستدام‭ ‬والقابلية‭ ‬للتوسع‮»‬‭.

‬يلتزم‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ‭ ‬بتوفير‭ ‬أفضل‭ ‬تجربة‭ ‬خدمات‭ ‬مصرفية‭ ‬رقمية‭ ‬لعملائه‭ ‬مستثمرًا‭ ‬في‭ ‬الابتكار،‭ ‬وواضعًا‭ ‬اياه‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬أولوياته،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تلبية‭ ‬طلبات‭ ‬العملاء‭ ‬ودعم‭ ‬منظومة‭ ‬التمويل‭ ‬التجاري‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭. ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬برنامج‭ ‬المجموعة‭ ‬للتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬والمتعدد‭ ‬السنوات،‭ ‬أطلق‭ ‬البنك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬الحائزة‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬ويجتهد‭ ‬لخلق‭ ‬الشراكات‭ ‬المطلوبة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬هدف‭ ‬مشترك‭ ‬يحفز‭ ‬الابتكار‭ ‬ويوفر‭ ‬قيمة‭ ‬مضاعفة‭ ‬لعملائنا‭ ‬وشركائنا‭ ‬في‭ ‬الصناعة‭ ‬المصرفية‭.‬

من‭ ‬ناحيتها،‭ ‬علقت‭ ‬سليمة‭ ‬بادي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ Komgo ‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬إن‭ ‬التزام‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ‭ ‬بالابتكار‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬الخاص‭ ‬به‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬واضح‭ ‬وجلي،‭ ‬حيث‭ ‬يهدف‭ ‬البنك‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للعملاء‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يثمر‭ ‬تعاوننا‭ ‬المستمر‭ ‬إعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬مشهد‭ ‬الاعتمادات‭ ‬المستندية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬ودولياً‭ ‬ليوفر‭ ‬حلًا‭ ‬أكثر‭ ‬ملاءمةً‭ ‬وأماناً‭ ‬واستدامة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لاحتياجات‭ ‬تمويل‭ ‬التجارة‮»‬‭.‬