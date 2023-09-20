بنك ABC يطلق منصة رقمية للاعتمادات المستندية ((ABC Trade))
التاريخ
9/20/2023 11:24:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن بنك ABC أمس إطلاق المنصة الرقمية القائمة على السحابة « ABC Trade »، بدعم من المزود التكنولوجي الرائد في سويسرا شركة Komgo ، مقدمًا لعملائه حزمة غنية من منتجات الاعتمادات والتحصيلات المستندية.
توفر المنصة وظائف متكاملة لكل مرحلة من مراحل المنتج عبر جميع أدوات التجارة (الواردات والصادرات والتحصيل) ابتداءً من التبادل الرقمي للوثائق التجارية والتعليمات والتواصل الحر، مصحوبا بالتكامل السلس مع أنظمة تمويل التجارة الخاصة بالبنك. تتسم المنصة بسجلات تدقيق محسنة وضوابط عناية واجبة متوافقة مع أفضل الممارسات في الصناعة المصرفية. علاوة على ذلك، تساهم المنصة في تحقيق الاستدامة من خلال تقليل النفايات الورقية، والجهود البشرية، وتحسين اداء العمليات المصرفية .
تُعدّ ABC Trade منصة حديثة بمواصفات فريدة مستفيدة من أكثر من 40 عامًا من الخبرة في تمويل التجارة العالمية. تتوافر المنصة حاليًا لعملائنا من الشركات في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، ونهدف إلى التوسع عبر شبكتنا الدولية بشكل تدريجي.
وبهذه المناسبة، علق عمرو النقلي، رئيس الخدمات المصرفية بالجملة لمجموعة بنك ABC قائلًا: «لقد أدركنا في وقت سابق أن اعتماد نموذج «الرقمية-فقط» هو الطريقة الوحيدة للتقدم في الصناعة المصرفية. يكتسب برنامج التحول الرقمي الخاص بنا زخماً ملحوظاً، ويمثل إطلاق منصة ABC Trade علامة مميزة ضمن هذه الرحلة. تُسخر شركة Komgo تقنياتها، التي تعد الأفضل من نوعها في السوق، للنهوض بشكل سريع بالتجربة المصرفية الفريدة لعملائنا وتعزز تميّز خدماتنا المصرفية».
وأضاف النقلي: «عبر الإصغاء للعملاء والتعرف عن قرب على تطور احتياجاتهم، شارك بنك ABC مع شركة Komgo في ابتكار منصة رقمية تُعدّ الأولى من نوعها في المنطقة من خلال استغلال التكنولوجيا الرائدة في السوق، وهو يعمل على إنشاء منظومة مالية جديدة في المنطقة ستسهل النمو المستدام والقابلية للتوسع».
يلتزم بنك ABC بتوفير أفضل تجربة خدمات مصرفية رقمية لعملائه مستثمرًا في الابتكار، وواضعًا اياه على رأس أولوياته، وذلك من أجل تلبية طلبات العملاء ودعم منظومة التمويل التجاري الخاصة بهم. وفي إطار برنامج المجموعة للتحول الرقمي والمتعدد السنوات، أطلق البنك العديد من المبادرات الحائزة على جوائز ويجتهد لخلق الشراكات المطلوبة من أجل تحقيق هدف مشترك يحفز الابتكار ويوفر قيمة مضاعفة لعملائنا وشركائنا في الصناعة المصرفية.
من ناحيتها، علقت سليمة بادي الرئيس التنفيذي لشركة Komgo قائلة: «إن التزام بنك ABC بالابتكار ضمن برنامج التحول الرقمي الخاص به هو أمر واضح وجلي، حيث يهدف البنك إلى توفير أفضل الخدمات المصرفية للعملاء. ومن المتوقع أن يثمر تعاوننا المستمر إعادة تشكيل مشهد الاعتمادات المستندية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودولياً ليوفر حلًا أكثر ملاءمةً وأماناً واستدامة بالنسبة لاحتياجات تمويل التجارة».
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