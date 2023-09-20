((البحرين الوطني)) يعلن تمديد حملة بطاقة ((الغالية)) الائتمانية حتى نهاية العام

((البحرين الوطني)) يعلن تمديد حملة بطاقة ((الغالية)) الائتمانية حتى نهاية العام
التاريخ
9/20/2023 11:24:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن بنك البحرين الوطني ( NBB ) تمديد حملة بطاقة «الغالية» الائتمانية حتى نهاية العام الحالي والتي تم إطلاقها للمرة الأولى في شهر مارس ومن ثم تمديدها لمدة 3 شهور. ونظرًا للإقبال الهائل وردود الفعل الإيجابية التي شهدتها الحملة، أعلن البنك استمرار الحملة الترويجية إلى 31 ديسمبر 2023. تتضمن بطاقة «الغالية» الائتمانية من بنك البحرين الوطني -والمصممة حصريًا للسيدات- مجموعة من المزايا مثل: معدلات فائدة تنافسية وفرصة التأهل لدخول السحوبات والفوز بالعديد من الجوائز القيمة. كما ستحصل السيدات على 1 , 000 نقطة إضافية سنويًا، و200 نقطة إضافية بالتزامن مع مناسبات واحتفالات المرأة، بجانب مضاعفة النقاط في بعض المناسبات المختارة خلال العام. ولفترة محدودة فقط، سيحصل أصحاب البطاقة الجدد على 1000 نقطة أساسية و1000 نقطة إضافية تلقائياً يمكن استبدالها عبر برنامج مكافآت الولاء، تطبيق Points by NBB » » .كما يمكن الاستمتاع بالعروض الحصرية مع عديد من المحلات التجارية، وإمكانية الدخول لمختلف صالات المطارات حول العالم، ونقاط الولاء والتي يمكن استبدالها كاسترداد نقدي وغيرها. علاوة على الإعفاء من الرسوم الإدارية في حال التقدم بطلب تمويل شخصي مع البطاقة.
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