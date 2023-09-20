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((البحرين الوطني)) يعلن تمديد حملة بطاقة ((الغالية)) الائتمانية حتى نهاية العام

9/20/2023 11:24:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ (‬ NBB ‭) ‬تمديد‭ ‬حملة‭ ‬بطاقة‭ ‬‮«‬الغالية‮»‬‭ ‬الائتمانية‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬إطلاقها‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬مارس‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تمديدها‭ ‬لمدة‭ ‬3‭ ‬شهور‭. ‬ونظرًا‭ ‬للإقبال‭ ‬الهائل‭ ‬وردود‭ ‬الفعل‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬الحملة،‭ ‬أعلن‭ ‬البنك‭ ‬استمرار‭ ‬الحملة‭ ‬الترويجية‭ ‬إلى‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭. ‬تتضمن‭ ‬بطاقة‭ ‬‮«‬الغالية‮»‬‭ ‬الائتمانية‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ -‬والمصممة‭ ‬حصريًا‭ ‬للسيدات‭- ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬مثل‭: ‬معدلات‭ ‬فائدة‭ ‬تنافسية‭ ‬وفرصة‭ ‬التأهل‭ ‬لدخول‭ ‬السحوبات‭ ‬والفوز‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬القيمة‭. ‬كما‭ ‬ستحصل‭ ‬السيدات‭ ‬على‭ ‬1 ‭,‬ 000‭ ‬نقطة‭ ‬إضافية‭ ‬سنويًا،‭ ‬و200‭ ‬نقطة‭ ‬إضافية‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬مناسبات‭ ‬واحتفالات‭ ‬المرأة،‭ ‬بجانب‭ ‬مضاعفة‭ ‬النقاط‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المناسبات‭ ‬المختارة‭ ‬خلال‭ ‬العام‭. ‬ولفترة‭ ‬محدودة‭ ‬فقط،‭ ‬سيحصل‭ ‬أصحاب‭ ‬البطاقة‭ ‬الجدد‭ ‬على‭ ‬1000‭ ‬نقطة‭ ‬أساسية‭ ‬و1000‭ ‬نقطة‭ ‬إضافية‭ ‬تلقائياً‭ ‬يمكن‭ ‬استبدالها‭ ‬عبر‭ ‬برنامج‭ ‬مكافآت‭ ‬الولاء،‭ ‬تطبيق Points ‭ ‬ by ‭ ‬ NBB ‮»‬‭ ‬‮»‬‭ .‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بالعروض‭ ‬الحصرية‭ ‬مع‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية،‭ ‬وإمكانية‭ ‬الدخول‭ ‬لمختلف‭ ‬صالات‭ ‬المطارات‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬ونقاط‭ ‬الولاء‭ ‬والتي‭ ‬يمكن‭ ‬استبدالها‭ ‬كاسترداد‭ ‬نقدي‭ ‬وغيرها‭. ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬الإعفاء‭ ‬من‭ ‬الرسوم‭ ‬الإدارية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬التقدم‭ ‬بطلب‭ ‬تمويل‭ ‬شخصي‭ ‬مع‭ ‬البطاقة‭.‬

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