((سيتي سكيب البحرين 2023)) يسلط الضوء على الاستدامة والتحول الرقمي

تستعد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لاستضافة‭ ‬معرض‭ ‬ومؤتمر‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‭ ‬2023‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬14‭-‬16‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭. ‬وتحظى‭ ‬الاستضافة‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬مؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهودها‭ ‬لتعزيز‭ ‬القطاع‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الخطط‭ ‬الطموحة‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تنويع‭ ‬الاقتصاد‭ ‬نحو‭ ‬القطاعات‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬وفق‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030،‭ ‬وأعلن‭ ‬المعرض‭ ‬والمؤتمر‭ ‬المرتقب‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬الشعار‭ ‬الرئيسي‭ ‬لدورة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬وهو‭ ‬‮«‬الاستدامة‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬العقارات‮»‬‭.‬

يقام‭ ‬المعرض‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تشهد‭ ‬فيه‭ ‬الصناعة‭ ‬تطورًا‭ ‬ملموسًا‭ ‬وتقدمًا‭ ‬تكنولوجيًا‭ ‬متسارعًا،‭ ‬حيث‭ ‬سيحظى‭ ‬الزوار‭ ‬بفرصة‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬السوق‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬مع‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬المشاريع‭ ‬المبتكرة‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬أحدث‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬معايير‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

يلقى‭ ‬المؤتمر‭ ‬دعمًا‭ ‬من‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬ويشمل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬المحتوى‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬متحدثًا،‭ ‬يتناولون‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬التي‭ ‬تتركز‭ ‬حول‭ ‬الاستدامة‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬وسيضم‭ ‬قائمة‭ ‬المتحدثين‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التنفيذيون،‭ ‬والمسؤولون‭ ‬الحكوميون،‭ ‬والمعماريون،‭ ‬والاستشاريون،‭ ‬وغيرهم‭. ‬وسوف‭ ‬تتاح‭ ‬للزوار‭ ‬فرصة‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬رؤى‭ ‬مستنيرة‭ ‬للمواضيع‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬تتزايد‭ ‬أهميتها‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬أسواق‭ ‬المستقبل‭.‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المؤتمر،‭ ‬سيصطحب‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬زواره‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬مثمرة‭ ‬إلى‭ ‬قلب‭ ‬السوق‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬حيث‭ ‬يمثل‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬ملتقى‭ ‬للمستثمرين‭ ‬والمتخصصين‭ ‬في‭ ‬الصناعة‭ ‬والمهتمين‭ ‬بقطاع‭ ‬العقارات،‭ ‬كما‭ ‬يوفر‭ ‬منصة‭ ‬متميزة‭ ‬تتيح‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬المطورين‭ ‬والمعماريين‭ ‬والشخصيات‭ ‬المؤثرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭. ‬ويستعرض‭ ‬الحدث‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬أكبر‭ ‬المشاريع‭ ‬العقارية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وأكثرها‭ ‬ابتكارًا‭ ‬تحت‭ ‬سقف‭ ‬واحد‭.‬

كما‭ ‬يسعى‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانته‭ ‬كمعرض‭ ‬رائد‭ ‬يضم‭ ‬أحدث‭ ‬المشاريع‭ ‬السكنية‭ ‬الفاخرة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬استثمارية‭ ‬واعدة‭ ‬للباحثين‭ ‬عن‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬مع‭ ‬خيارات‭ ‬متنوعة‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الضخمة‭ ‬إلى‭ ‬الوحدات‭ ‬الفردية‭.‬

وجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬معرض‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬حقق‭ ‬نجاحًا‭ ‬ملموسًا،‭ ‬حيث‭ ‬استقبل‭ ‬10 ‭,‬ 000‭ ‬مشروع‭ ‬مع‭ ‬بيع‭ ‬689‭ ‬عقارًا‭ ‬خلال‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬بقيمة‭ ‬إجمالية‭ ‬بلغت‭ ‬101‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬المعرض‭ ‬طرح‭ ‬7‭ ‬مشاريع‭ ‬عقارية‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

يمثل‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‭ ‬2023‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬تؤكد‭ ‬التزام‭ ‬البحرين‭ ‬بتسريع‭ ‬خطى‭ ‬النمو‭ ‬والتطور‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي‭ ‬والإقليمي‭.‬